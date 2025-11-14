OCIO
Conoce el Palacio Real, pasea por el Templo de Debod y desconecta en el Parque del Oeste con la mejor ruta para descubrir Madrid: ¿la conoces?
El Ayuntamiento de Madrid anima a los madrileños a caminar mientras disfrutan de su ciudad mediante la iniciativa 'Anda Madrid'
Todo el mundo lo sabe: andar tiene infinidad de beneficios para el organismo. Este simple ejercicio mejora la salud cardiovascular, fortalece los huesos y los músculos, contribuye a la reducción del estrés y mejora del estado de ánimo y el sueño. Además, ayuda a regular el azúcar en sangre, aumentar el colesterol bueno y puede reducir el riesgo de enfermedades crónicas como la diabetes, la obesidad y la hipertensión.
Es por ello que El Ayuntamiento de Madrid ha lanzado un proyecto que pretende animar a los madrileños a realizar esta actividad mientras disfrutan de su ciudad de forma sostenible. En total, la capital ha propuesto siete itinerarios para recorrer Madrid caminando, pasando por sus puntos más emblemáticos con un nexo común de partida: la Puerta del Sol.
Además, el Consistorio recuerda que Madrid es la capital europea en la que más desplazamientos a pie se producen. Al año, el 28% de los trayectos por sus calles en día laboral se hacen andando. Es decir, 3,7 millones de los 13 que se registran en total. Ahora, mediante la Estrategia Madrid 360, el Ayuntamiento quiere fomentar la movilidad sostenible a través de 'Anda Madrid', una iniciativa pensada para descubrir la ciudad caminando.
Recorre las joyas de Madrid con este itinerario
Así que, si lo que quieres es aprovechar el tiempo mientras haces turismo, has de saber que en menos de una hora podrás recorrer los puntos más emblemáticos de la capital y pasear por sus mejores parques. El itinerario comienza en Sol y tiene parada en el Palacio Real, el Templo de Debod y hasta el Parque del Oeste, ¿te animas a recorrerlos?
Descubre los secretos del Palacio Real
Después de haber andado por Sol, llegarás al Palacio Real, una parada obligatoria en esta ruta. Aquí, podrás disfrutar de un agradable paseo por su amplia plaza o, por el contrario, puedes adentrarte en el interior del imponente edificio.
La Real Armería, la Real Cocina y los jardines del Campo del Moro y Sabatini son algunos de los enclaves de los que puedes disfrutar si decides alargar el paseo y conocer un poco más de la historia de España. También es posible asistir al Cambio de Guardia, admirar la decoración de salones como el Salón del Trono y el Salón Gasparini, y disfrutar de las vistas desde el Mirador de la Cornisa.
Admira la belleza del Templo de Debod
Ahora, déjate impresionar por la belleza del Templo de Debod, uno de los monumentos más antiguos y fascinantes que se pueden encontrar fuera de Egipto.
Su historia se remonta a más de 2.200 años, cuando fue construido en la región de Nubia, en el sur de Egipto, cerca de la primera catarata del río Nilo. Lo mejor de todo es que disfrutar de esta joya arquitectónica es completamente gratis. Solo deberás tener en cuenta que está abierta al público todos los días de la semana de 10:00 a 20:00 horas, exceptuando los lunes.
Disfruta de la tranquilidad del Parque del Oeste
Prácticamente tras haber visitado el Templo de Debod, te darás cuenta de que te encuentras en uno de los parques más relajantes de Madrid. La amplitud del Parque del Oeste permite que todo aquel que lo visite pueda disfrutar de la calma que emana. En este enclave, hay espacio de sobra tanto para los que buscan dar un paseo como para los que quieren hacer deporte al aire libre.
Si todavía tienes ganas de alargar la tarde, la ruta concluye en Moncloa, epicentro universitario de la capital, donde puedes aprovechar para tomar una caña o salir por los animados locales que ofrece la zona.
