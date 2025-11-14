Más Madrid reta a Ayuso a igualar por ley los derechos de las familias monoparentales con los de las numerosas

Se estima que en Madrid hay unas 250.000 familias con un solo progenitor, lo que se suele conocer como hogares monoparentales. O monomarentales, si se prefiere, porque en más del 81% de estas familias ese único progenitor es una mujer. Hogares que se enfrentan a no pocas dificultades en lo económico y desde el punto de vista de la conciliación y que reclaman políticas públicas de ayuda.

Ya en el Debate sobre el Estado de la Región de 2024, la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, anunció que se crearía un título para el reconocimiento de familias monoparentales que llevaría aparejados ciertas ventajas y bonificaciones, pero más de un año después aquel anuncio sigue sin ser efectivo.

Desde la izquierda regional se viene insistiendo en el asunto. Y ahora es Más Madrid la formación que ha dado un paso en busca de avanzar en este debate. La formación ha registrado esta semana en la Asamblea regional una proposición de ley para el reconocimiento y protección de las familias monoparentales de la Comunidad de Madrid. Pendiente de ser calificado, el texto se debatirá presumiblemente ya en el próximo periodo de sesiones, probablemente en febrero, esperan en el partido.

El articulado no profundiza en el tipo de ayudas y ventajas a promover, pero sí plantea como punto central que los beneficios para estas familias sean “como mínimo, idénticos a los que disfrutan las familias numerosas”. Más allá del trasfondo ideológico en torno al modelo de familia, desde el partido regionalista se entiende que la forma en que está diseñado el acceso a las ayudas no solo no beneficia a los hogares monoparentales sino que directamente les perjudica.

Se pone el ejemplo de las becas de comedor. Para poder optar a ellas se establece como requisito general que el hogar no tenga una renta familiar per capita superior a 8.400 euros. En el caso de las familias numerosas se amplía ese umbral hasta los 10.000 euros per capita. Para las familias monomarentales no se contempla ninguna especificidad. Para poder optar a una beca comedor, por tanto, una familia monomarental de un solo hijo no puede disponer de más de 16.800 euros anuales.

Otro caso es el del acceso a una escuela infantil (0-3 años). Pese a las mayores dificultades para la conciliación de una familia monoparental, no se contempla ningún punto adicional para ellas en la baremación para establecer quién puede acceder. Las familias numerosas de categoría general (tres hijos) obtienen dos puntos más, y las de categoría especial (cuatro o más hijos), tres.

La legislación autonómica contempla también otros beneficios para familias numerosas como ciertas deducciones fiscales en el IRPF o en el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados en la compra de vivienda que con la ley presentada por Más Madrid se extendería a familias monoparentales. También ayudas en materia de transporte, educativas o deportivas y culturales.

La propuesta de Más Madrid incluye entre las familias monomarentales no solo a aquellas con un único progenitor. También confiere esa condición en el caso de que el padre o la madre que tenga la guarda o custodia de las personas descendientes no haya percibido la pensión por alimentos establecida durante seis meses, consecutivos o alternos, en el periodo de un año si se ha reclamado judicialmente. Del mismo modo, considera familia monoparental en casos de abandono, cuando la progenitora con personas a cargo haya sido víctima de violencia de género o en circunstancias de ausencia temporal por más de un año.

Asimismo, distingue, como en el caso de las familias numerosas entre las categorías especial y general. La primera abarca los hogares conformados con dos o más descendientes, pero también aquellos con un descendiente en los que el progenitor o el hijo presentan cierto grado de discapacidad, cuando la renta familiar per capita no llega al 200% del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), actualmente, 600 euros mensuales, o las familias formadas por una mujer que ha sufrido violencia de género. La categoría general, el resto. La distinción tiene por objeto que los beneficios previstos para familias numerosas de una y otra categoría lo sean de igual manera para las monoparentales.

La norma, no obstante, tiene escasos visos de salir adelante, toda vez que el Gobierno regional tiene voluntad de elaborar su propia legislación. Desde la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales se aduce que, si no se ha hecho todavía, es porque se estaba pendiente de la tramitación del proyecto de Ley de Familias nacional, aprobado por el Consejo de Ministros en febrero de 2024 y atascado en el Congreso de los Diputados, en periodo de enmiendas sucesivamente prorrogado. "Con el reciente anuncio de Junts de bloquear todas las iniciativas legislativas del Gobierno, la Comunidad de Madrid continuará los trabajos para la aprobación de la nueva norma autonómica", señalan fuentes del departamento que dirige Ana Dávila.