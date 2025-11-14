Ayuso solicita a los ayuntamientos los datos sobre los fallos de las pulseras antimaltrato

La Comunidad de Madrid ha solicitado formalmente a todos los ayuntamientos integrados en la Red de atención a mujeres víctimas de violencia de género que remitan información detallada sobre las incidencias detectadas en las pulseras antimaltrato. La petición, realizada por carta esta semana, responde a los fallos que usuarias del dispositivo han comunicado en los puntos municipales de atención.

Fuentes de la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales explican que esta solicitud busca “proteger a las usuarias de los centros madrileños” y esclarecer el alcance de un problema que, según el Ejecutivo regional, el Ministerio de Igualdad estaría intentando “minimizar”. La preocupación se incrementó este martes, cuando una incidencia en el sistema Cometa —la plataforma estatal de seguimiento telemático de las órdenes de alejamiento por violencia de género y violencia sexual— obligó al Ministerio de Igualdad y a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado a activar el protocolo de protección para las víctimas.

El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ya había recabado datos de urgencia en septiembre, cuando detectó fallos en un 40% de los puntos municipales. Ahora busca actualizar y ampliar esa información para evaluar el funcionamiento real de las pulseras antimaltrato en la región.

Con esta nueva petición, la Comunidad pretende obtener un registro completo de las incidencias recientes y reforzar la vigilancia sobre un sistema considerado clave en la protección de las mujeres víctimas de violencia machista. Según la Consejería, conocer con precisión dónde y cómo se producen los fallos permitirá adoptar medidas más eficaces y exigir responsabilidades si fuera necesario.