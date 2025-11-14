Juzgados
El juez procesa a Íñigo Errejón por la presunta agresión sexual a la actriz Elisa Mouliaá
El titular del Juzgado de Instrucción Número 47 de Madrid, Adolfo Carretero, ha dictado el auto
EP
Madrid
El juez Adolfo Carretero ha acordado procesar al exdiputado Íñigo Errejón por un presunto delito de agresión sexual contra la actriz Elisa Mouliaá.
Así consta en un auto, al que ha tenido acceso Europa Press, que ha dictado este mismo viernes el titular del Juzgado de Instrucción Número 47 de Madrid.
