SUCESOS
Grave una mujer de 80 años tras ser atropellada por una furgoneta en La Latina
La víctima sufrió un traumatismo craneoencefálico severo y fue estabilizada e intubada en el lugar por los sanitarios de Samur-Protección Civil. Tras la primera asistencia, fue trasladada al Hospital Clínico San Carlos
Europa Press
Una mujer de 80 años ha resultado muy grave este viernes tras ser atropellada por una furgoneta en la calle Guareña, 9, en el distrito madrileño de La Latina, alrededor de las 18:00 horas.
Según fuentes de Emergencias Madrid, la víctima sufrió un traumatismo craneoencefálico severo y fue estabilizada e intubada en el lugar por los sanitarios de Samur-Protección Civil. Tras la primera asistencia, fue trasladada al Hospital Clínico San Carlos.
Durante el trayecto, la mujer entró en parada cardiorrespiratoria, aunque los equipos médicos consiguieron revertirla. Finalmente, llegó al centro hospitalario inestable y con pronóstico muy grave.
La Policía Municipal de Madrid se hizo cargo del atestado e investiga las circunstancias del atropello. Además, escoltó la ambulancia hasta el hospital, realizando cortes puntuales de tráfico en la A-5 y A-6 para agilizar el traslado.
