Ganaderos de Madrid, ante la amenaza de la gripe aviar: "Es necesario tomar medidas preventivas en la fauna silvestre"

El Gobierno ha decretado este jueves 13 de noviembre el confinamiento obligatorio de todas las aves de corral criadas al aire libre en España, una medida preventiva que busca frenar el riesgo de propagación de la gripe aviar detectada recientemente en varias zonas del país. Dicha medida ha entrado en vigor automáticamente y tiene carácter temporal, hasta que los servicios veterinarios consideren que el riesgo ha disminuido. Esta prohibición ya estaba vigente en 1.200 municipios españoles desde el pasado lunes en las zonas consideradas de especial riesgo y vigilancia.

Según ha informado el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, la decisión se enmarca dentro del protocolo de bioseguridad establecido ante la detección de focos de influenza aviar en aves silvestres. La resolución implica que todos los productores avícolas, tanto industriales como de autoconsumo, deberán mantener a sus animales en espacios cerrados o bajo techado, evitando cualquier contacto con aves salvajes, en plena temporada migratoria y con bajadas de temperatura, lo que provoca que el virus tenga más resistencia. Se trata de la "última" medida de bioseguridad que el Gobierno puede tomar en ámbito nacional.

La Comunidad de Madrid, desde el pasado lunes, contaba con 16 municipios con medidas restrictivas para contener la propagación de la gripe aviar en su territorio. En la región, solo ha habido una explotación en la que se haya tenido que sacrificar a los animales, en la localidad de Valdemoro, con 450.000 gallinas sacrificadas. El resto de casos en la región fueron detectados a tiempo, y sin incidencias graves, en las localidades de Alcobendas, Móstoles, Alcorcón, Leganés, Fuenlabrada y Madrid.

El presidente de ASAJA Madrid, Francisco José García, insiste en que el mensaje que hay que mandar es que "está todo controlado y no se está transmitiendo a humanos". Además, recalca que el impacto económico que pueden tener estas nuevas medidas puede ser "muy bajo", dado que "la producción se hace dentro de las instalaciones, aunque sí puede verse mermada por el estrés al que está sometido al animal al cambiarle de espacio".

Desde la Asociación de Jóvenes Agricultores consideran que "es necesario tomar medidas preventivas en la fauna silvestre, a través de la cual se propaga la enfermedad que afecta a las aves domésticas, e incidir en ese ecologismo". García pide que las administraciones tengan claridad a la hora de pedir modificaciones en las explotaciones ganaderas para evitar la imposición de medidas contrarias en poco tiempo y anticipar lo que puede ocurrir en épocas del año como en las que estamos ahora. "Nos han pedido modificaciones en nuestras explotaciones para que los animales tengan un bienestar más completo y ahora nos piden lo contrario, revertir los cambios hechos", declara a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA.

Ante esta situación, desde el departamento que dirige Luis Planas se insta a los avicultores a extremar la precaución y aumentar las medidas de seguridad ante el avance de la enfermedad siguiendo los protocolos y las indicaciones de la Unión Europea. Además, aseguran que la subida de los precios en los productos derivados de las aves se ha producido de forma progresiva y no a causa de los focos de gripe aviar que se ha producido en los últimos meses.