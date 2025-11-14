El dispositivo de la NFL contará con 425 policías municipales, 5 ambulancias y cortes en Bernabéu

La vicealcaldesa de Madrid y delegada de Seguridad y Emergencias, Inma Sanz, ha anunciado el dispositivo de seguridad aprobado por el Ayuntamiento para el partido de este domingo 16 entre los Miami Dolphins y los Washington Commanders de la NFL, la liga estadounidense fútbol americano, y para el que se desplegarán 425 agentes de Policía Municipal, hasta siete unidades de Samur-Protección Civil y cortes de tráfico en el entorno del estadio Santiago Bernabéu.

El grueso de los agentes estarán disponibles durante el día del partido, si bien en la previa también se vigilarán los desplazamientos de las comitivas de los dos equipos, que se enfrentarán en el Santiago Bernabéu a partir de las 15.30 horas.

Por parte de Samur-Protección Civil se desplegarán cinco unidades en las inmediaciones del estadio durante el día de partido, incluyendo dos ambulancias básicas, una avanzada y dos unidades de primera respuesta (UPR). En la Fan Zone situada en Plaza de España habrá efectivos desde este mismo jueves; el fin de semana se enviará una UPR Y también una ambulancia de soporte vital básico.

En lo que respecta al plan de movilidad para el evento, se registrarán cortes de tráfico desde las 6.00 del sábado hasta las 20.00 horas del domingo, ya una vez finalizado el partido, en las calles del entorno del Estadio Santiago Bernabéu. El Ayuntamiento brindará información más detallada de los cortes, si bien se ha recomendado hacer uso del transporte público.

Se prevé que el Santiago Bernabéu acoja a unas 83.000 personas durante el encuentro, que se desarrollará entre las 15 y 19 horas, aproximadamente. Las puertas del estadio estarán abiertas desde las 11.30 horas hasta las 20.00 horas, una hora después del final del partido.