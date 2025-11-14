Los decanos de la Complutense llevan su demanda de mayor financiación a la Puerta del Sol: "El modelo actual resulta claramente insuficiente"

La situación financiera de las universidades y, de manera íntimamente ligada, el proceso de elaboración de la futura Ley de Universidades de la Comunidad de Madrid y el modelo de financiación que promueve auguran meses movidos en los campus madrileños. Para finales de este mes ya hay convocadas tres jornadas de huelga. Hoy los decanos de las 26 facultades de la Universidad Complutense, la que atraviesa una situación más complicada, han leído un manifiesto "en defensa de la universidad pública" en la Puerta del Sol, del que luego una representación de ellos ha hecho entrega a la viceconsejera de Universidades, Mercedes Zarzalejo.

Tras una pancarta en la que se podía leer el lema del manifiesto, "Defender la universidad pública es defender el futuro de la sociedad", representantes de los 26 decanatos han respaldado la lectura presencia de medios de comunicación y algunas decenas de personas que pasaban por la céntrica plaza. La intención, señalan, era escenificar la unidad de todos los decanos y dar al acto un cariz más institucional que de concentración de protesta, por lo que han evitado un llamamiento al resto de la comunidad educativa.

En el documento, leído al alimón por Aurora Castillo, decana de la Facultad de Trabajo Social, y Antonio Brú, de la Facultad de Matemáticas, los máximos responsables de las facultades de la UCM, señalan que el modelo de "excelencia" que representa la institución no es fruto de la casualidad y para que pueda mantenerse en el tiempo necesita ser respaldado "por una financiación adecuada, un diálogo efectivo y una colaboración leal entre las universidades públicas y las instituciones que las acompañan".

Eso es lo que entienden los 26 decanos de la Complutense que está faltando. "Queremos reivindicar lo que es justo", han señalado, "una dotación adecuada de recursos y un apoyo real para la actualización de nuestras infraestructuras, así como el reconocimiento institucional y el respeto a la labor que desempeñan nuestras universidades", inciden, en un momento en que la situación de las universidades públicas madrileñas es "especialmente preocupante". "Los análisis a este respecto, elaborados por nuestra Universidad, indican que dichos recursos son estructuralmente insuficientes para mantener los estándares de calidad que la caracterizan, tanto en docencia como en investigación y transferencia", han enunciado ante la Real Casa de Correos, minutos antes de que una delegación de cuatro de ellos se reuniera con la viceconsejera de Universidades de la Comunidad de Madrid, Mercedes Zarzalejo.

Los responsables de las facultades también han apuntado al papel "esencial" de la universidad como ascensor social, que queda en riesgo. "El modelo actual de financiación resulta claramente insuficiente para ello, ya que no cubre los costes reales de funcionamiento, lo que plantea importantes dificultades para la sostenibilidad y calidad del sistema universitario", han asegurado.

Asimismo, han criticado el proceso de elaboración de la futura Ley de Enseñanzas Superiores, Universidades y Ciencia de la Comunidad de Madrid (LESUC), en el que no se ha promovido, aseguran, un proceso "más amplio" de diálogo, "abierto profundo y con quienes conforman la comunidad universitaria". "No tomar en consideración esta necesidad de consenso no solo debilita los principios de autonomía institucional y participación democrática, sino que también favorece un modelo que reduce el compromiso público con la educación superior, mercantiliza el conocimiento y amenaza la equidad en el acceso", han zanjado.

La elaboración de un texto consensuado por todos los decanos no ha resultado sencilla en un colectivo en el que conviven diferentes sensibilidades ideológicas. Por ello la Conferencia de Decanas y Decanos de la Universidad Complutense de Madrid da importancia al mensaje de unidad en la reclamación de una financiación más ajustada a las necesidades reales de recursos.

Una vez leído el comunicado, en declaraciones a los medios, Brú ha llegado algo más allá en las reivindicaciones. "Durante los últimos 17 años hemos estado sufriendo una infrafinanciación del sistema público de universidades que ha llevado a una situación que realmente nos compromete mucho el futuro", ha indicado. "Madrid es la comunidad autónoma que menos invierte en educación por estudiante de toda España, y eso cada vez nos va dejando más relegados. Estamos teniendo problemas tanto a nivel de profesorado como de la calidad de enseñanza que podemos impartir".