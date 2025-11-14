CERCANÍAS MADRID
¿Hasta qué fecha estará cerrado el túnel de Sol de Cercanías? Estas son las líneas afectadas por las obras
Para los desplazamientos entre Chamartín/Nuevos Ministerios y Atocha, los viajeros podrán utilizar las líneas que operan por el túnel de Recoletos: C-2, C-7, C-8 y C-10
Adif ha comunicado que el túnel de Sol, que conecta Nuevos Ministerios con Atocha en la red de Cercanías de Madrid, permanecerá cerrado durante las primeras cinco horas de servicio a lo largo de los próximos seis fines de semana, además del lunes 8 de diciembre.
El túnel permanecerá inactivo por los citados cortes desde las 05:00 hasta las 10:00 horas de los días 15, 16, 22, 23, 29 y 30 de noviembre y 6, 7, 8, 13, 14, 20 y 21 de diciembre.
¿Cuáles son las estaciones de Cercanías afectadas?
Esta medida permitirá avanzar en las obras de ampliación de la estación de Atocha Cercanías pero, mientras tanto, supondrá un importante cambio en la rutina de muchos ciudadanos que frecuenten las líneas C-3 y C-4.
Durante estas interrupciones, los trenes de las líneas C-3 (Aranjuez) y C-4 (Parla) iniciarán y finalizarán su recorrido en Atocha Cercanías. Por su parte, los servicios de C-4a (Alcobendas–San Sebastián de los Reyes) y C-4b (Colmenar Viejo) tendrán como cabecera Nuevos Ministerios.
Estas son las alternativas al cierre del túnel de Sol
Para los desplazamientos entre Chamartín/Nuevos Ministerios y Atocha, los viajeros podrán utilizar las líneas que operan por el túnel de Recoletos: C-2, C-7, C-8 y C-10.
Adif ejecutará trabajos de perforación y apertura de huecos en los muros para permitir el paso de vigas y ampliar la capacidad operativa de Atocha Cercanías. Estas actuaciones, señala Renfe, "beneficiarán directamente a las líneas C-3 y C-4", al mejorar la gestión de incidencias y reforzar la seguridad y la fluidez del tráfico ferroviario.
