Las 6 canciones que tienes que escuchar este fin de semana

Hay una mezcla muy particular de confort y dolor, de refugio e intemperie, en la música de McEnroe, la banda getxotarra que parece llevar toda la vida haciendo una misma y prodigiosa canción de infinitas variaciones para contar lo que siempre ha contado la música (y la literatura y el cine y un buen porcentaje de la creación y la reflexión humanas), pero que ellos hacen mejor que casi todos: que lo del amor no es una cosa sencilla y que sus interminables recovecos dejan muchas heridas, pero también que son estas las que nos construyen a nosotros y a nuestras historias. Este viernes sale su nuevo disco, La vida libre, el que contiene este tema de adelanto y el primero con la banda al completo desde 2019. La espera se nos había hecho demasiado larga.