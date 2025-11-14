LA 'PLAYLIST' DE EPE
Las 6 canciones que tienes que escuchar este fin de semana
Cada viernes, los dos miembros de la sección de cultura de este periódico, con sus diferentes filias y fobias musicales, proponemos tres temas por cabeza para la degustación y (esperamos) disfrute de nuestros lectores. Solo hay que darle al play
Las 3 de Pedro del Corral
'Se acababa', de Julia Halcon
Solo ha editado siete canciones desde que debutó en 2020 y las siete, sin excepción, ojo, han colocado a Julia Halcon en un lugar bastante privilegiado. Su imaginario es sencillo, pero salpicado de tantos colores que es difícil no verse reflejado en él. Compone a flor de piel, haciendo gala de una fragilidad que le vuelve magnética. Se acababa es el ejercicio más emocionante de toda su carrera hasta la fecha. No le falta absolutamente nada.
'Luciérnagas', de Enol
Enol es tan directo en sus letras que, toque lo que toque, aunque fuera a capella, emociona a primera escucha. Habla de la chispa que enciende el mundo y, claro, con este particular estilo, tan detallista, tan volcánico, su efecto se multiplica hasta el infinito. No importan las 27 primaveras que atesora, en sus canciones está relatando el presente con una intensidad que cala en cualquiera. Si sigue así, estaremos ante uno de los narradores más interesante de su tiempo.
'Humo', de Rocío Saiz
A Rocío Saiz hay que reconocerle el don de aparecer cuando se la necesita. Siempre está ahí, merodeando por la vida que nos rodea. Su música es popular, de la calle. Con melodías que traspasan el oído para mantener el ansia a raya. Humo, al igual que en otras ocasiones, reivindica la música que acompaña. Incita al baile, pero desde un lugar distinto a la mayoría: quiere poner tu cadera en movimiento para que te olvides de aquello que te llevó hasta ella.
Las 3 de Jacobo de Arce
'Una amapola', de McEnroe
Hay una mezcla muy particular de confort y dolor, de refugio e intemperie, en la música de McEnroe, la banda getxotarra que parece llevar toda la vida haciendo una misma y prodigiosa canción de infinitas variaciones para contar lo que siempre ha contado la música (y la literatura y el cine y un buen porcentaje de la creación y la reflexión humanas), pero que ellos hacen mejor que casi todos: que lo del amor no es una cosa sencilla y que sus interminables recovecos dejan muchas heridas, pero también que son estas las que nos construyen a nosotros y a nuestras historias. Este viernes sale su nuevo disco, La vida libre, el que contiene este tema de adelanto y el primero con la banda al completo desde 2019. La espera se nos había hecho demasiado larga.
'The Ecstasy of Gold', de Enrico Pieranunzi y Ennio Morricone
Maestro de maestros del piano jazz en Italia, Enrico Pieranunzi se asomó hace ya dos décadas a la música de cine de Ennio Morricone, aunque entonces lo hizo en formato trio con Marc Johnson y Joey Baron. Ahora en cambio lo hace solo, con una pequeña colección de cuatro temas que va a ir publicando en plataformas con cadencia semanal y que se recogerían en lo que ha bautizado como Ennio Morricone. The Piano Sessions By Enrico Pieranunzi. Un nuevo homenaje al siempre añorado compositor de bandas sonoras que arranca con esta versión de The Ecstasy of Gold, celebérrimo tema del score de El bueno, el feo y el malo y que, sin orquesta mediante, conserva a pesar de todo la emoción del original.
'Upside Down', de Thundercat para Candy Crush
Ojo a la aproximación, a la vez respetuosa y divertida, que Thundercat ha dedicado al Upside Down de Diana Ross, himno entre los himnos de la pista de baile, y que ha sido concebido para celebrar la Candy Crush Music Season: sí, algo del jueguecito de marras. Que Stephen Lee Bruner es una de las mejores cosas que le ha pasado a la música reciente, negra o en general, ya lo habíamos dicho por aquí alguna vez. Y que se toma las cosas con un sanísimo sentido del humor, también es algo que habrá que reconocerle siempre.
