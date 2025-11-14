Una caña en Sol, un paseo entre trenes y parada en el epicentro de la cultura de Madrid: no te pierdas esta ruta por la capital

El Ayuntamiento de Madrid ha lanzado un proyecto que pretende animar a los madrileños a disfrutar de su ciudad de forma sostenible. En total, seis itinerarios para recorrer Madrid caminando, pasando por sus puntos más emblemáticos. El nexo común de todos ellos: la Puerta del Sol.

El Consistorio recuerda que Madrid es la capital europea en la que más desplazamientos a pie se producen. Al año, el 28% de los trayectos por sus calles en día laboral se hacen andando. Es decir, 3,7 millones de los 13 que se registran en total. Ahora, mediante la Estrategia Madrid 360, el Ayuntamiento quiere fomentar la movilidad sostenible a través de Anda Madrid, una iniciativa pensada para descubrir la ciudad caminando.

Una ruta de menos de dos horas para atravesar el corazón de Madrid

Dentro de los itinerarios propuestos, hay uno que tal vez destaque por encima de los demás por las posibilidades de ocio que ofrece. Anda Madrid 4 es una ruta que toma inicio en la mencionada Puerta del Sol. Antes de arrancar, si el tiempo acompaña, no es mala idea disfrutar de una buena caña en alguna de sus tabernas centenarias o, si es temprano de unos buenos churros en San Ginés.

Una vez hayamos cogido fuerzas, descenderemos durante un kilómetro por la carrera de San Jerónimo hasta la Plaza de Neptuno. Antes de llegar, no está de más detenerse a admirar el Congreso de los Diputados, epicentro de la política nacional. Si te acercas a última hora de la tarde, no sería rato cruzarte a algún portavoz. De sobra son conocidos, por ejemplo, los encuentros de Gabriel Rufián con el agitador ultra Vito Quiles.

Visita al Museo del Ferrocarril

Bajamos desde Neptuno hasta Atocha, y desde allí hacemos parada en el Museo del Ferrocarril. Antes de seguir, daremos una vuelta por sus rincones, empapándonos de la historia de este medio de transporte que tomó impulso en España bajo el reinado de Isabel II.

No será la última parada de nuestra travesía. Bajamos hasta Legazpi, y allí nos damos una vuelta por Matadero. Con total seguridad, encontraremos alguna exposición apetecible en este templo de la cultura madrileña. Para terminar por todo lo alto, pasearemos por el renaturalizado Manzanares hasta llegar a Pirámides, donde podremos coger un Cercanías de regreso a casa.