Tarot, pócimas y objetos rituales: así es el Café de los Misterios que arranca este viernes en Matadero Madrid

Desde este viernes y solo hasta el domingo, el Café de los Misterios abre sus puertas en la Casa del Lector (Matadero Madrid) como uno de los planes más singulares del fin de semana en la ciudad. Este espacio efímero, concebido por La Orden de Ayala dentro del Festival Sui Generis Madrid, combina café, tarot en vivo y una exposición inédita de objetos rituales procedentes de África, India, Nueva Orleans y el Caribe.

El café ocupa el LAB de la Casa del Lector, con acceso por Paseo de la Chopera 14, y estará disponible este viernes de 16:00 a 20:30, sábado de 11:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:30, y el domingo de 11:00 a 14:00. El visitante encontrará desde consultas de tarot de 10 a 15 minutos hasta rituales colectivos, talleres, pócimas alquímicas y una colección de piezas mágicas que se expone por primera vez al público.

Según su coordinadora, Victoria Braojos, la propuesta nace como una pausa ritual dentro del festival. "Queríamos un refugio simbólico dentro del Festival Sui Generis Madrid: un espacio efímero donde lo cotidiano —tomarse un café— dialoga con lo ritual y lo imaginario". La atmósfera del café, decorada con mobiliario original del siglo XX, está diseñada para transportar al visitante a un territorio suspendido entre lo doméstico y lo misterioso.

Decoración del Café de los Misterios, que puedes visitar en Matadero. / EPE

Misterio y magia en Madrid

La exposición, compuesta por tótems, trajes ceremoniales y libros mágicos, responde a una selección basada en autenticidad y fuerza evocadora. "Cada objeto cuenta una historia ligada a lo sagrado o lo ancestral, y su presencia permite al visitante entrar en contacto con mundos que habitualmente permanecen ocultos", explica Braojos.

Entre lo más comentado del fin de semana está el menú de pócimas, una carta inspirada en la botánica sagrada y la alquimia espiritual. Bebidas como la Pócima de la Fortuna, la Pócima del Amor o la Pócima de Fuerza y Protección buscan activar símbolos internos a través del sabor. “No replican fórmulas antiguas de forma literal, pero sí beben de su lenguaje metafórico: transformación, equilibrio, protección. Cada sorbo es un recordatorio de que incluso en lo cotidiano puede haber un significado profundo”, añade.

Elementos decorativos del Café de los Misterios. / EPE

El programa incluye varias actividades exclusivas: un microtaller con la baraja de los cuatro elementos (viernes), un ritual de abundancia con talismán de edición limitada y consultas de tarot con dibujo talismánico (sábado), y un ejercicio de comunicación simbólica a través del espejo seguido de una sesión creativa con el Tarot de Macondo (domingo). El objetivo, señala Braojos, es generar experiencias vivas. "No buscamos espectadores, sino protagonistas. Queremos que cada persona se lleve un amuleto emocional o espiritual más allá del festival".

El Café de los Misterios se integra en la línea imaginativa y especulativa del Festival Sui Generis Madrid, ofreciendo un plan de ocio distinto para este fin de semana en Madrid: un cruce entre cafetería, cámara de maravillas y gabinete esotérico donde lo visible y lo invisible conviven.