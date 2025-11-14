C. Tangana y Rocío Aguirre esperan su primer hijo

La fotógrafa chilena Rocío Aguirre, pareja actual del artista madrileño C. Tangana, ha sorprendido a miles de seguidores al anunciar su embarazo a través de sus redes sociales. La noticia ha generado un gran revuelo mediático, especialmente por la tradicional discreción con la que ‘El Madrileño’ gestiona su vida privada.

Aguirre compartió una imagen frente al espejo en la que luce su incipiente tripa premamá, acompañada del mensaje: “Las guagüitas vienen con la marraqueta bajo el brazo, dicen”, una expresión chilena que alude a la buena fortuna que trae un bebé.

Una historia de amor discreta

C. Tangana y Rocío Aguirre se conocieron en 2019 en un bar de Madrid, gracias a amigos en común. Tras aquel primer encuentro, sus vidas tomaron rumbos distintos, pero el destino quiso unirles de nuevo durante la pandemia. En plena gira internacional del cantante, ambos coincidieron en México cuando estalló el confinamiento, un periodo en el que su relación evolucionó de lo profesional a lo sentimental.

Desde entonces, la pareja ha optado por mantener su historia de amor en un perfil bajo, evitando focos y apariciones públicas… aunque no siempre lo han logrado. En los Premios Goya 2023 se dejaron ver juntos, derrochando complicidad en una de sus escasas apariciones oficiales.

La noticia del embarazo marca un nuevo capítulo en la relación entre C. Tangana y Rocío Aguirre, muy celebrada por sus seguidores y por el sector cultural madrileño.