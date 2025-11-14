TIEMPO
La borrasca Claudia se hará notar en Madrid este viernes: mucha precaución
El temporal, que está afectando principalmente a la zona del Sistema Central y a Canarias, también tendrá consecuencias en la Comunidad de Madrid
La borrasca Claudia ha activado las alarmas en todo el país. Este jueves, la situación se complicó en Gran Canaria y en La Palma, donde llegaron a caer 80 y 50 litros por metro cuadrado en una hora, respectivamente. En cuanto a la península, la localidad de Barco de Ávila ha sido la que se ha llevado la peor parte: el desbordamiento del río Tormes provocó inundaciones en sus calles durante la tarde de ayer. En Galicia, las autoridades han pedido a la ciudadanía evitar los paseos marítimos y otras zonas costeras, ya que las fuertes rachas de viento han suscitado un oleaje de lo más peligroso.
Hasta el momento, Madrid se ha librado de los mayores estragos de este temporal. No obstante, este viernes la situación podría recrudecerse en la Sierra de Guadarrama, donde la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) puso en marcha durante la pasada madrugada el aviso naranja, ya inactivo a esta hora del viernes.
Tormenta eléctrica durante la tarde
La zona de la Sierra, la más contigua a Ávila, que sigue en alerta roja este viernes, es donde se han acumulado las precipitaciones más duras durante esta pasada noche. Durante la jornada de hoy, las lluvias tampoco cesarán en la región montañosa, pese a que la AEMET haya eliminado la alerta.
En lo que respecta al municipio de Madrid, sus vecinos pueden prepararse para un día de tormenta, que se recrudecerá durante la tarde con la aparición de rayos y truenos. Este contexto se mantendrá durante todo el fin de semana: según los pronósticos, la lluvia no parará, al menos, hasta el próximo lunes. Si tenías alguna ruta de senderismo planificado o un partido de fútbol con los amigos, ya puedes ir cambiando de planes, porque Claudia se hará notar en la capital estos días.
- Fin de una época en Madrid con el cierre de la cafetería Hontanares de la calle Sevilla: 'Esta preciosa aventura termina aquí
- Las columnas griegas que bordean el Manzanares no son lo que parecen: 'Algunas tienen impactos de bala de la Guerra Civil
- Iveco ultima el plan para asegurar el futuro de su planta en Madrid
- El Banco de España abre sus puertas al público por primera vez hasta 2026: fecha y hora para conseguir las entradas gratis
- Madrid se prepara para abundantes precipitaciones: 'El tiempo cambiará radicalmente
- Vecinos del norte de Madrid piden recuperar el trazado original de la L11 de Metro hasta Avenida de la Ilustración
- Qué fue de Rubén Sánchez, el tentador de Alcalá que conquistó a Fani en 'La isla de las tentaciones
- Subasta del Canal de Isabel II: viviendas, locales y terrenos en Madrid desde 5.500 euros