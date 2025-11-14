La borrasca Claudia se hará notar en Madrid este viernes: mucha precaución

La borrasca Claudia ha activado las alarmas en todo el país. Este jueves, la situación se complicó en Gran Canaria y en La Palma, donde llegaron a caer 80 y 50 litros por metro cuadrado en una hora, respectivamente. En cuanto a la península, la localidad de Barco de Ávila ha sido la que se ha llevado la peor parte: el desbordamiento del río Tormes provocó inundaciones en sus calles durante la tarde de ayer. En Galicia, las autoridades han pedido a la ciudadanía evitar los paseos marítimos y otras zonas costeras, ya que las fuertes rachas de viento han suscitado un oleaje de lo más peligroso.

Hasta el momento, Madrid se ha librado de los mayores estragos de este temporal. No obstante, este viernes la situación podría recrudecerse en la Sierra de Guadarrama, donde la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) puso en marcha durante la pasada madrugada el aviso naranja, ya inactivo a esta hora del viernes.

Tormenta eléctrica durante la tarde

La zona de la Sierra, la más contigua a Ávila, que sigue en alerta roja este viernes, es donde se han acumulado las precipitaciones más duras durante esta pasada noche. Durante la jornada de hoy, las lluvias tampoco cesarán en la región montañosa, pese a que la AEMET haya eliminado la alerta.

En lo que respecta al municipio de Madrid, sus vecinos pueden prepararse para un día de tormenta, que se recrudecerá durante la tarde con la aparición de rayos y truenos. Este contexto se mantendrá durante todo el fin de semana: según los pronósticos, la lluvia no parará, al menos, hasta el próximo lunes. Si tenías alguna ruta de senderismo planificado o un partido de fútbol con los amigos, ya puedes ir cambiando de planes, porque Claudia se hará notar en la capital estos días.