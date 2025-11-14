Almeida asegura no temer un posible pronunciamiento judicial contra la tasa de basuras: "No la temo, espero las sentencias"

La reactivación de la polémica alrededor de la tasa de basuras, como el camión, pasa cada día en Madrid. El alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, ha vuelto a defender este viernes el modelo diseñad por el Ayuntamiento ante la ausencia de "ningún criterio" por parte del Gobierno central, y ha negado temer ningún posible pronunciamiento judicial contra la misma.

"Esto es un estado de derecho y, por tanto, no tenemos ningún miedo a lo que digan los tribunales ni a que se vayan a los tribunales", ha afirmado el regidor popular tras insistir en que los Ayuntamientos se han visto obligados a actuar "en un escenario legal de completa inseguridad".

"El Gobierno de España se ha limitado a imponer la tasa, pero no nos ha dado ningún criterio", ha recalcado Almeida, según quien el Consistorio, como el resto de ayuntamiento, lo ha hecho "de la mejor forma que hemos sabido". El alcalde madrileño ha recordado que ellos ya avisaron de que la tasa "iba a dar lugar a una avalancha de reclamaciones", tal y como está sucediendo.

"Acataremos en cualquier momento lo que digan las sentencias, pero insisto, que esto se iba a producir, no teníamos ninguna duda", ha subrayado. Totalmente contrario a su aplicación desde un primer momento, Almeida ha recalcado que no solo no teme ese posible revés judicial al 'tasazo', sino que incluso ve con buenos ojos su llegada. "Por eso no lo temo, espero las sentencias", ha afirmado.

Por último, Almeida ha lanzado una reflexión dirigida a Moncloa, invitando al Gobierno a plantearse que "si 8000 ayuntamientos lo han hecho de tantas formas distintas, es que a lo mejor esto no consistía solo en obligarnos, sino en fijar los elementos que legalmente debían fijar o establecer cómo debía ser la tasa".