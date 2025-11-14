Adjudicadas las obras de demolición para la construcción del nuevo barrio de Campamento

Nuevo paso para el desarrollo de la Operación Campamento, en el suroeste de Madrid. El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, a través de Entidad Pública Empresarial de Suelo (SEPES), ha adjudicado el contrato para las obras de demolición de varios inmuebles en la "actuación residencial"que ha recibido el nombre de Nuevo Barrio Campamento.

En el interior del ámbito de Campamento permanecen aún numerosas construcciones militares. Algunas de ellas cuentan con algún tipo de protección patrimonial, pero la mayoría carecen de uso y de valor reseñable, según la información facilitada por SEPES. Entre estas últimas se encuentran 57 edificaciones de distinta naturaleza que serán objeto de demolición. En concreto, los trabajos abarcan la demolición de 37 edificios en desuso o naves destinadas anteriormente a almacenamiento o labores logísticas de acuartelamiento, 10 garitas de vigilancia y 10 tramos de cerramiento que delimitan el perímetro del recinto interior.

El Consejo de Administración de SEPES ha aprobado la adjudicación a la empresa Construcciones Arribas Gozalo S.A., por un importe de 1.446.348,04 euros (IVA incluido). El contrato incluye tanto las labores de demolición como la gestión de los residuos generados.

Las demoliciones están planteadas como paso previo al inicio de los trabajos de urbanización del Nuevo Barrio Campamento, cuyo proyecto fue aprobado inicialmente el pasado mes de febrero, junto con las bases y estatutos de la Junta de Compensación, a partir de la documentación presentada por SEPES. En esa documentación se incluye también el convenio para el soterramiento de la A-5, pendiente todavía de aprobación definitiva, requisito necesario para dar continuidad al desarrollo de las obras, que se iniciarán con estas demoliciones.

El desarollo de Nuevo Barrio Campamento consiste en la transformación de antiguos terrenos militares en el suroeste de Madrid para crear un nuevo tejido residencial y dotacional. El proyecto, considerado por las administraciones como la principal actuación de regeneración urbana pública del país, prevé al menos 10.700 viviendas, la mayoría con algún tipo de protección o a precios asequibles, así como amplias zonas verdes, equipamientos y nuevas conexiones viarias, incluida la integración del futuro soterramiento de la A-5.

Según SEPES, esta actuación forma parte de un proyecto de regeneración urbana de carácter público que se presenta como uno de los más relevantes a nivel estatal, con más de 211 hectáreas de superficie. Está previsto que las viviendas se construyan en aproximadamente el 25% del suelo disponible, mientras que el 75% restante se destinará a usos públicos: equipamientos, viario, espacios de estancia para la ciudadanía y zonas verdes. SEPES señala que la actuación se desarrollará con criterios de calidad arquitectónica y con una apuesta por las energías renovables, la descarbonización y la movilidad sostenible.