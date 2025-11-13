AGRICULTURA
La vendimia en Madrid deja una cosecha por debajo de lo esperado, pero de "calidad excepcional"
La recogida de la uva se ha cerrado con 6,3 millones de kilos, una cantidad similar a la del año pasado
Europa Press
La vendimia 2025 en la Comunidad de Madrid se ha cerrado con una cosecha media de 6,3 millones de kilos de uva, una cantidad similar a la del pasado año, aunque de una "calidad excepcional", según ha destacado la Asociación Agraria Jóvenes Agricultores (Asaja) en un comunicado.
Aunque las altas temperaturas del verano redujeron el tamaño de la uva y las perspectivas de rendimiento previstas por las lluvias de otoño y primavera, este ha sido "uno de los mejores años" en lo que a calidad se refiere desde que nació la Denominación de Origen Vinos de Madrid, según ha señalado el presidente de la D.O., Francisco José García.
La región cuenta con 6.500 hectáreas de viñedo repartidas en cuatro zonas productoras --Arganda, El Molar, Navalcarnero y San Martín de Valdeiglesias-- y variedades autóctonas como albillo real y malvar. El Gobierno regional mantiene ayudas de hasta 200 euros por hectárea para proteger el viñedo tradicional en vaso, que supone el 80% del total.
Más del 30% de la producción madrileña se exporta a países como Estados Unidos, Suiza, Reino Unido o Alemania. Es por esto que, según García, el sector sigue de cerca el impacto de las nuevas políticas arancelarias y de la caída del consumo internacional de vino, especialmente del tinto.
"Trabajamos para que se sepa que en Madrid se produce vino, que muchos aún lo ignoran, y que es de gran calidad", ha recalcado el presidente de la D.O., que ha animado a consolidar la presencia del vino madrileño "en las barras y las cartas" junto a los grandes nombres nacionales.
