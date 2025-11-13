El Teatro Real es reconocido como el teatro más sostenible del mundo en los Óscar de la ópera

El Teatro Real ha sido galardonado con el International Opera Awards de Sostenibilidad en reconocimiento a sus actuaciones de mejora de la eficiencia energética en la cubierta e interior de su edificio y por reducir su huella de carbono.

Este es el segundo premio que recibe el Teatro Real en estos galardones, conocidos como los Óscar de la ópera y creados en 2012 por la revista británica 'Ópera', pues en 2021 fue reconocido como mejor compañía del mundo, y además fue anfitrión al año siguiente, en la primera edición fuera de Londres.

El coliseo madrileño ha informado del reconocimiento recibido en una ceremonia celebrada en la Ópera Nacional de Grecia, en el Stavros Niarchos Hall, en la que competía con la Ópera de Wuppertal (Alemania); la Ópera de Santa Fe (EEUU); la Ópera Popular de Viena (Austria); el Festival de Longborough (Reino Unido)y la Ópera de Leipzig (Alemania).

Justin Way, director de producción; Enrique Collell, secretario general; y Nuria Gallego, directora de Infraestructuras y Servicios Generales han recogido en Atenas el galardón, que reconoce un proyecto iniciado en 2019 y que, denominado Teatro Más Sostenible, tenía como objetivo convertirse en un edificio de consumo energético casi nulo. En la ceremonia, Way ha afirmado que el galardón es una "motivación para seguir adelante".

Tras conocerse el galardón, el Teatro Real ha recibido la felicitación por vídeo de numerosas personalidades, como Sara Aagesen, ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico; Ernest Urtasun, ministro de Cultura; Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid; José Luis Martínez Almeida, alcalde de Madrid; el cantante Alejandro Sanz y la actriz Amaia Salamanca.

El proyecto del Real "es una de las cosas más maravillosas que he visto en sostenibilidad en cultura en todo el tiempo que llevo como ministro", ha celebrado Urtasun al felicitar al coliseo, declarado ya el "más sostenible del mundo".

El pasado mes de marzo, el coliseo presentó su cubierta solar transitable con más de 2.000 placas fotovoltaicas, que cubren 1.500 metros cuadrados y que, junto al resto de medidas de eficiencia aplicadas, permitió que el edificio pasase de una calificación energética D a la A.

Las intervenciones se enmarcaron en el Plan de transición energética en la Administración General del Estado y a su presentación acudió la ministra Aagesen, quien en el vídeo distribuido por el Real ha afirmado: "Felicidades por este merecido premio. Bravísimo".

El teatro se convirtió en el primer bien de interés cultural en entrar en el Registro del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y en obtener el Certificado de Ahorro Energético (CAEs).