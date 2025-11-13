Sanitarios y bomberos madrileños que ayudan en Jamaica tras el huracán Melissa: "El territorio está desolado y las casas destrozadas"

El huracán Melissa ha dejado 45 fallecidos en Jamaica por el momento, aunque la cifra de desaparecidos continúa siendo elevada según informó este martes la ministra de Educación e Información, Dana Morris Dixon. La Comunidad de Madrid ha enviado varios profesionales de su sanidad y emergencias públicas para ayudar en el territorio afectado. Entre ellos se encuentran tres técnicos sanitarios, una enfermera y un médico del SUMMA 112, sanitarios de los hospitales La Paz, 12 de octubre e Infanta Leonor y también bomberos del ERICAM, que colaboran en el montaje de un hospital de campaña. Los trabajadores, que pusieron rumbo a Kingston, capital de la isla caribeña, se encuentran actualmente en Falmouth, donde se ha construido la infraestructura. El despliegue que ha realizado la Comunidad forma parte del Equipo START activado por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) bajo la coordinación del Mecanismo Europeo de Protección Civil. El primer destacamento salió el pasado 5 de octubre de la base aérea militar de Torrejón de Ardoz y se prevé que regrese a España el próximo 20 de noviembre. Los desplazados trabajan en cirugía, urgencias, emergencias, soporte logístico, montaje, potabilización del agua y revisión de instalaciones eléctricas.

Profesionales del Equipo START durante la construcción de un hospital de campaña en Jamaica. / CEDIDA

El huracán, que tocó tierra el pasado 28 de octubre, ha causado una devastación sin precedentes en la isla, con graves daños en infraestructuras, situación ante la que el Gobierno de Jamaica solicitó apoyo internacional. “El territorio se ve bastante desolado. La zona por la que hemos pasado se ve destruida, sobre todo la vegetación y las casas. Gran parte de ellas han perdido los tejados. Hay estructuras voladas y las casas tienen incontables destrozos”, cuenta Beatriz ___, enfermera madrileña de 42 años. Llegaron a Kingston en un vuelo regular hace ya una semana y, desde ahí, fueron transportados en helicópteros del ejército hasta la zona de Falmouth, donde se encuentra el hospital en el que trabaja. “Me encuentro en el área de recuperación. En quirófano operamos traumatología, ginecología y cirugía general. Me encargo de despertar a esos pacientes que acaban de ser intervenidos. Teniendo en cuenta que se trata de un centro de campaña, estamos bastante provistos de material, tenemos climatización y, pese a que el terreno es el que es, no echamos nada en falta”, añade.

Zonas inundadas

Junto a ella, Ángel Modrego, de 46 años y fisioterapeuta en un centro de salud de atención primaria en la capital. “He tenido la suerte de irme a las tres misiones que ha desplegado el Equipo START en Mozambique, Turquía y ahora en Jamaica”, relata. En su caso, desde Kingston fue transportado en un helicóptero militar prestado por el ejército americano hasta la zona más afectada: “El hospital más cercano está dañado, hay zonas inundadas, árboles rotos y palos de la red eléctrica que no funcionan, por eso hemos hecho este despliegue”. Su labor es atender a los damnificados del huracán, así como actuar de refuerzo en el hospital de campaña y suplir en dotación médica con su equipo: “Llevo el servicio de rehabilitación y fisioterapia, donde tratamos patología aguda y subaguda osteomuscular. El sanatorio, además, cuenta con un equipo de apoyo psicológico y permite hospitalización. Sí que echamos de menos algunas facilidades de nuestro trabajo en Madrid, pero estamos satisfechos con el nivel técnico y la dotación”.

Cerca de 80 profesionales trabajan en la atención sanitaria de las personas afectadas por el huracán. / CEDIDA

Arturo Chapatte (48) y Javier Tribaldos (46) son dos de los bomberos madrileños desplazados en la zona cero de la catástrofe. “Soy conductor en Madrid, en el alineamiento. Estoy aquí como apoyo logístico, principalmente para el hospital, pero también para todo lo que haga falta”, sostiene Chapatte. Su llegada a la isla fue “cómoda” pero prolongada, pues pasaron varios días hasta que consiguieron llegar al punto de trabajo. “Nos hemos encontrado un centro médico con desperfectos y a medio funcionar, con recursos locales y con un terreno que había que preparar. Gracias a las autoridades locales y la predisposición de los ciudadanos lo hemos conseguido”, añade. En un primer momento, se levantó la zona “de vida”, donde los componentes del equipo, cerca de 80, se han asentado. Posteriormente, prepararon la base del hospital en algo menos de 48 horas y, seguidamente, se erigió la superficie. “Trato de que no le falte de nada a los demás equipos, es decir, que el agua y la luz estén funcionando, que todos los suministros que compran lleguen a las personas que tienen que llegar y estoy atento a todo lo que pueda escasear”, concluye.

70 profesionales

Tribaldos, por su parte, bombero conductor del Ayuntamiento de Madrid, continúa sorprendido con la devastación que el huracán Melisa causó en Jamaica: “La gente tiene bastantes necesidades, tanto sanitarias como de infraestructura. Actualmente estamos montando la red de saneamiento y distribución del agua, de higienización, ensamblaje del área de quirófano, de recuperación, de rayos X, de fisioterapia… Al final somos un grupo de más de 70 personas, entre los que estamos los logistas y personal sanitario mano a mano. Tenemos que adaptarnos a la situación en la que nos encontramos”. “Sabemos que estamos trabajando en un terreno un tanto hostil, donde la falta de necesidades y comodidades están muy presentes. Pero, al final, hemos venido a ayudar a las personas, a intentar que esta tragedia pase lo antes posible y tratar de que los ciudadanos se recuperen y salgan adelante”, zanja.