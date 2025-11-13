NAVIDAD
El mercadillo pre-Navidad que llega esta semana a Madrid: cocina local, buen ambiente y más de 30 puestos diferentes
El mercadillo abrirá sus puertas tan solo del 13 al 16 de noviembre de 11:00 a 22:00 horas
Por fin, Madrid da la bienvenida a la Navidad. La capital ya se prepara para una de las épocas favoritas de los ciudadanos, donde los protagonistas absolutos serán los dulces, las luces y los mercadillos navideños.
Y es que con la llegada de una de las fechas más especiales, emergen con ella también los numerosos planes que se podrán disfrutar en pleno centro de Madrid. Algunas de estas actividades solo están disponibles durante días concretos, por lo que no debes tardar en empezar a apuntarlas en tu calendario.
Uno de estos planes limitados es el Rastrillo de Nuevo Futuro, que llega esta semana a la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles, anticipando el espíritu navideño y consolidándose, tras 54 ediciones, como uno de los mercadillos solidarios más relevantes y emblemáticos de Madrid.
El mercadillo abrirá sus puertas tan solo del 13 al 16 de noviembre de 11:00 a 22:00 horas. Reunirá más de 30 puestos gestionados por voluntarios y expositores que ofrecerán piezas únicas de decoración, moda vintage, arte, muebles antiguos, regalos y productos gourmet.
Nuevo Futuro: el mercadillo solidario efímero
La entrada cuesta 6 euros, pero todos los beneficios se destinarán íntegramente a los hogares y pisos de emancipación que la asociación Nuevo Futuro gestiona para niños y jóvenes en situación de vulnerabilidad, garantizando atención social, emocional y educativa a menores que no pueden permanecer con sus familias.
El mercadillo también ofrecerá encuentros con autores y personalidades culturales, firmas de libros, actuaciones musicales y una animada convivencia entre visitantes, expositores y voluntarios. De hecho, destaca entre los demás mercadillos navideños porque participan reconocidos diseñadores, creadores emergentes y galerías pequeñas.
Toda la experiencia se complementa con una sección gastronómica de acento madrileño, donde restaurantes y bodegas locales elaboran tapas, dulces y menús pensados para disfrutar de la visita en compañía.
