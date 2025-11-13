Conoce los secretos de Cibeles y visita el Estadio Bernabéu en un solo paseo: esta es la mejor ruta para recorrer Madrid en menos de dos horas

No es un secreto: la mejor forma de descubrir una ciudad en a pie. Da igual lo rápido que llegues a un sitio en autobús o en tren, si realmente quieres empaparte de la cultura de un sitio, lo mejor es que camines de un lugar a otro.

Y es que andar durante un largo periodo de tiempo solo tiene beneficios. Caminar mejora la salud cardiovascular, fortalece los huesos y los músculos, contribuye a la reducción del estrés y mejora del estado de ánimo y el sueño. Además, ayuda a regular el azúcar en sangre, aumentar el colesterol bueno y puede reducir el riesgo de enfermedades crónicas como la diabetes, la obesidad y la hipertensión.

Es por eso que, la Comunidad de Madrid, para fomentar este hábito, ha puesto en marcha 'Anda Madrid', una iniciativa con siete rutas que contribuye a que los ciudadanos descubran rincones secretos de Madrid mientras hacen deporte.

Para los más entrenados existen recorridos de hasta 105 minutos, mientras que los menos experimentados puede empezar por paseos de menos de una hora. Turistas y locales son bienvenidos para formar parte de esta iniciativa, que tiene rutas para todos los gustos.

Todos los paseos parten de Sol, pero cada uno te llevará por un lado diferente. Lo mejor es que, si te cansas por el camino, estos recorridos se pueden completar enlazando con las líneas gratuitas 001 y 002 de la Empresa Municipal de Transportes (EMT).

Recorre los lugares más emblemáticos de Madrid en menos de 2 horas

Si eres te gusta andar y ya estás habituado a ello, a continuación te desvelamos la ruta perfecta para que descubras los sitios más emblemáticos. Parte del centro y acaba en el Estadio Santiago Bernabéu, con paradas en la grandiosa Cibeles o la tranquila Plaza Colón.

Inicio de la ruta: Sol

La caminata empieza en Sol, donde puedes aprovechar para hacer parada en la churrería San Ginés para coger fuerzas o visitar los monumentos que se encuentran cerca, como la estatua del Oso y el Madroño o la estatua ecuestre de Carlos III.

Visita el Banco de España en tu paso por Cibeles

Tras bajar a Cibeles, recuerda que puedes hacer parada en el Banco de España y conocer su interior. Por primera vez, el recinto abrirá sus puertas al público de forma gratuita, ofreciendo visitas guiadas que permitirán descubrir por dentro uno de los edificios más emblemáticos de Madrid y del patrimonio institucional español.

La nueva iniciativa permitirá conocer sus espacios históricos, obras de arte y secretos arquitectónicos, con una experiencia única que mezcla historia, cultura y economía. Eso sí, te recomendamos que, si vas a hacer esta ruta, la hagas después del 14 de noviembre, pues solo así podrás conseguir entradas para pasear por el Banco de España.

Pasea por la Plaza Colón

Cuando llegues a la Plaza Colón, aprovecha y echa un vistazo a las estatuas presentes en el entorno. Puedes sentarte en cualquiera de los bancos de la plaza y observar las Torres de Colón, una referencia del skyline madrileño.

Culmina tu paseo con una visita al Estadio Bernabéu

Después de recorrer Nuevos Ministerios, por fin llegarás al final del recorrido: el Estadio Bernabéu. Aquí podrás realizar un tour del estadio, que incluye la visita al Museo del Real Madrid, la sala de trofeos, los vestuarios, el palco presidencial y la sala de prensa. También es posible disfrutar de una vista panorámica del campo, hacerse una foto con la copa de la Champions League y comprar recuerdos en la tienda oficial.

Desde luego que con las rutas que forman parte de la Estrategia Madrid 360 llevan a los ciudadanos por los lugares más icónicos de la capital, fomentando el deporte y un estilo de vida saludable. Dedicando una parte de tu día a caminar por la capital mejorarás tu salud física y mental y descubrirás lugares que, seguramente, aún no conocías.