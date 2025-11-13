Casa de Campo, Madrid Río y el Rastro en un solo paseo: la mejor ruta de domingo que tienes que hacer para descubrir los secretos de la capital

En cuanto tenemos un fin de semana o algún día libre, muchos madrileños buscan aprovechar el tiempo y hacer planes fuera para descubrir los lugares secretos de su ciudad. Ya sea para huir del bullicio del centro o simplemente para disfrutar de la paz que ofrecen los distintos parques de la capital, los paseos se coronan como el plan favorito para muchos.

Y es que andar durante un largo periodo de tiempo, siempre que nuestra salud lo permita, es muy beneficioso para el organismo. Caminar mejora la salud cardiovascular, fortalece los huesos y los músculos, contribuye a la reducción del estrés y mejora del estado de ánimo y el sueño. Además, ayuda a regular el azúcar en sangre, aumentar el colesterol bueno y puede reducir el riesgo de enfermedades crónicas como la diabetes, la obesidad y la hipertensión.

Para fomentar este hábito, la Comunidad de Madrid ha puesto en marcha 'Anda Madrid' que, además de contribuir al deporte, también quiere que turistas y locales descubran esos lugares secretos para que se enamoren aún más de la capital. Es así que se han organizado siete rutas que recorren la ciudad, por lo que puedes elegir la que más te guste. Para los más entrenados existen recorridos de hasta 105 minutos, mientras que los menos experimentados puede empezar por paseos de menos de una hora.

Todos los paseos parten de Sol, pero cada uno te llevará por un lado diferente según tus preferencias. Lo mejor es que si te cansas por el camino estos recorridos se pueden completar enlazando con las líneas gratuitas 001 y 002 de la Empresa Municipal de Transportes (EMT).

La ruta ideal para los que quieren descubrir los secretos de Madrid

Si eres de esas personas que te gusta andar y ya estás habituado a ello, a continuación te desvelamos la ruta perfecta para que descubras los sitios más bonitos de la capital. Parte del centro y acaba en Casa de Campo, con paradas en Madrid Río o el Rastro. Lo interesante de esta ruta es hacerla un domingo, pues disfrutarás más de los parques y del mercadillo más famoso de la capital.

Lugar de inicio: Sol

En Sol, puedes aprovechar y hacer parada en localizaciones tan emblemáticas como la churrería San Ginés para coger fuerzas o visitar los monumentos que se encuentran cerca, como la estatua del Oso y el Madroño o la estatua ecuestre de Carlos III.

Parada en el Rastro de Madrid

La siguiente localización a la que debes desplazarte andando es el Rastro de Madrid. Tardarás menos de 10 minutos y, si decides hacer esta ruta un domingo, puedes aprovechar y comprar algo en uno de los mercadillos más icónicos de España.

Un paseo por Madrid Río: de Pirámides a Puente del Rey

Después de atravesar la Puerta de Toledo llegarás a Madrid Río, el parque por excelencia para todos aquellos que buscan hacer deporte al aire libre, pasear o sacar a los perros. Y es que en los más de 10 kilómetros del parque puedes practicar una infinidad de actividades, todo depende de la predisposición que tengas. Si prefieres hacer ejercicio, podrás practicarlo sin chocarte con gente gracias a la amplitud del espacio, por otro lado, si prefieres relajarte, puedes disfrutar de las vistas panorámicas de la Catedral de la Almudena y el Palacio Real de Madrid desde el Puente de Segovia.

Además, a muy poca distancia de Madrid Río se encuentra Matadero Madrid, un antiguo matadero reconvertido en espacio cultural y de ocio que puedes visitar si te animas a ampliar la ruta y andar un poco más.

Fin del recorrido en Casa de Campo

El paseo finaliza en Casa de Campo, el parque más grande de toda la Comunidad de Madrid. Este extenso pulmón verde que supera en tamaño de parques como el Retiro o el Juan Carlos I, y también es más grande que parques icónicos como el Central Park de Nueva York. Aquí, puedes elegir entre una variedad de opciones.

Si quieres aprovechar para descansar, te puedes dar un paseo en barco por el Lago de la Casa de Campo o, en su defecto, pasear entre su reconocida Senda Botánica, uno de los principales atractivos del parque. Se trata de un camino de 4 kilómetros de longitud que transcurre paralelo al arroyo Meaques y que atraviesa encinares, zonas de coníferas, saucedas, fresnedas y robledales.

Desde luego que con las rutas que forman parte de la Estrategia Madrid 360 llevan a los ciudadanos por los lugares más icónicos de la capital, fomentando el deporte y un estilo de vida saludable. Dedicando una parte de tu día a caminar por la capital mejorarás tu salud física y mental y descubrirás lugares que, seguramente, aún no conocías.