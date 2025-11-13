NFL EN MADRID
La llegada de la NFL a Madrid podría dejar hasta 21 millones de euros en bares y restaurantes
Según Hostelería Madrid, este impacto se concentrará especialmente en la almendra central de la ciudad y los alrededores del Bernabéu
El Real Madrid y el Ayuntamiento de la capital no son los únicos que esperan con gran expectación el partido de NFL que acogerá este domingo el Santiago Bernabéu. La patronal hostelera madrileña cifra entre 10,6 y 21,2 millones de euros el potencial impacto económico del evento en los bares y restaurantes de la ciudad.
Según los cálculos de Hostelería Madrid, cerca de 42.000 asistentes al evento serán turistas internacionales, principalmente procedentes de Estados Unidos, pero también de otros países europeos, cuya estancia media será de 4 días. Con un poder adquisitivo medio-alto, la patronal estima un gasto diario de entre 50 y 100 euros por persona, lo que podría generar entre 8,4 y 16,8 millones de euros en consumo en bares y restaurantes madrileños.
Además, se calcula que alrededor de 20.000 espectadores viajarán desde otras comunidades autónomas para asistir al partido. En su caso, la estancia media se sitúa en dos días y el gasto medio diario en restauración se estima entre 40 y 80 euros, que aportaría un impacto adicional de entre 1,6 y 3,2 millones de euros
El resto de asistentes, unos 24.000, correspondería a residentes en la Comunidad de Madrid y en la capital. Aunque no pernoctan en la ciudad, sí se prevé un gasto puntual en restauración el día del partido, cifrado entre 25 y 50 euros por persona. Este consumo local, añade la patronal podría suponer entre 600.000 y 1,2 millones de euros adicionales para bares, cafeterías y restaurantes madrileños.
En conjunto, el gasto total en restauración se sitúa en una horquilla de entre 10,6 y 21,2 millones de euros. Según Hostelería Madrid, este impacto se concentrará especialmente en la almendra central de la ciudad y en la oferta hostelera del propio estadio Bernabéu y su entorno más próximo.
- Las columnas griegas que bordean el Manzanares no son lo que parecen: 'Algunas tienen impactos de bala de la Guerra Civil
- Fin de una época en Madrid con el cierre de la cafetería Hontanares de la calle Sevilla: 'Esta preciosa aventura termina aquí
- El proyecto ‘La base y la cruz’ gana el concurso para resignificar Cuelgamuros con un presupuesto de 26 millones
- Vecinos del norte de Madrid piden recuperar el trazado original de la L11 de Metro hasta Avenida de la Ilustración
- Ayuso respalda a Ryanair tras su choque con el Gobierno: 'No somos conscientes en ocasiones del daño que se puede crear
- La sorprendente opinión del arzobispo de Toledo sobre el nuevo álbum de Rosalía: 'Es muy difícil...
- El Banco de España abre sus puertas al público por primera vez hasta 2026: fecha y hora para conseguir las entradas gratis
- Juan del Val: 'Digo lo que quiero y escribo lo que quiero, soy ingobernable