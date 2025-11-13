La llegada de la NFL a Madrid podría dejar hasta 21 millones de euros en bares y restaurantes

El Real Madrid y el Ayuntamiento de la capital no son los únicos que esperan con gran expectación el partido de NFL que acogerá este domingo el Santiago Bernabéu. La patronal hostelera madrileña cifra entre 10,6 y 21,2 millones de euros el potencial impacto económico del evento en los bares y restaurantes de la ciudad.

Según los cálculos de Hostelería Madrid, cerca de 42.000 asistentes al evento serán turistas internacionales, principalmente procedentes de Estados Unidos, pero también de otros países europeos, cuya estancia media será de 4 días. Con un poder adquisitivo medio-alto, la patronal estima un gasto diario de entre 50 y 100 euros por persona, lo que podría generar entre 8,4 y 16,8 millones de euros en consumo en bares y restaurantes madrileños.

Además, se calcula que alrededor de 20.000 espectadores viajarán desde otras comunidades autónomas para asistir al partido. En su caso, la estancia media se sitúa en dos días y el gasto medio diario en restauración se estima entre 40 y 80 euros, que aportaría un impacto adicional de entre 1,6 y 3,2 millones de euros

El resto de asistentes, unos 24.000, correspondería a residentes en la Comunidad de Madrid y en la capital. Aunque no pernoctan en la ciudad, sí se prevé un gasto puntual en restauración el día del partido, cifrado entre 25 y 50 euros por persona. Este consumo local, añade la patronal podría suponer entre 600.000 y 1,2 millones de euros adicionales para bares, cafeterías y restaurantes madrileños.

En conjunto, el gasto total en restauración se sitúa en una horquilla de entre 10,6 y 21,2 millones de euros. Según Hostelería Madrid, este impacto se concentrará especialmente en la almendra central de la ciudad y en la oferta hostelera del propio estadio Bernabéu y su entorno más próximo.