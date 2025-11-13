Un tío de Rubiales le ataca con huevos durante la presentación de su libro en Madrid

Uno de los tíos de Luis Rubiales ha irrumpido en la presentación del libro del expresidente de la RFEF lanzándole huevos. Mientras él y su editor iniciaban el acto, un hombre adulto con una capucha se ha colado en la sala al grito de “¡no se preocupen, no pasa nada!” y le ha lanzado huevos al grito de "sinvergüenza". El individuo, familiar del propio Rubiales según él mismo ha confirmado con posterioridad, ha sido detenido por la Policía.

"Es un tío carnal mío que es de mi edad, se llama Luis Rubén. Es una persona desquiciada. Pensaba que iba armado", apuntó el expresidente de la RFEF una vez finalizado el acto, dado que en el momento no le reconoció. Rubiales se encontraba presentando su autobiografía 'Matar a Rubiales' en un recinto en el barrio de Salamanca de Madrid, rodeado de algunos de sus antiguos colaboradores, como Andreu Camps y Tomás González Cueto, además de otros amigos.

"Por la calle no se atreve"

La seguridad del evento se ha llevado de inmediato al atacante y le ha sacado del recinto para retenerle y llamar a la Policía. “Me he asustado de verdad, no sabía si podía llevar un arma, he visto ahí a la mujer embarazada de uno de mis amigos”, ha dicho después Rubiales, asegurando después que "este no se atreve a acercarse a mí por la calle", antes de saber que era su propio tío, hermano menor de su padre.

"Es un radical, una persona violenta, que no está en sus cabales", ha afirmado después el dirigente federativo, que trató de abalanzarse sobre su atacante cuando le lanzó los huevos, siendo frenado por varios de los asistentes al acto, mientras la seguridad privada se llevaba al agresor, que minutos después fue detenido por la Policía.