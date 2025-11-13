MEJORA DE LA CALIDAD
Estaciones a menos de 800 metros e información en tiempo real, los nuevos compromisos de Bicimad
El Ayuntamiento ha aprobado la primera carta de servicios de Bicimad que detalla tanto los compromisos de calidad como los derechos y deberos de los usuarios
El Ayuntamiento de Madrid ha aprobado este jueves en Junta de Gobierno la primera Carta de Servicios de Bicimad, que recoge nuevos compromisos de calidad pensados para mejorar la experiencia de los usuarios y potenciar la movilidad sostenible en la capital.
El objetivo, explican desde el Consistorio, es "brindar una información accesible y transparente sobre el funcionamiento" dl servicio de bicletas eléctricas de alquiler, "así como sobre los derechos y deberes de sus usuarios".
Entre los nuevos compromisos asumidos, destacan dos que afectan de forma directa al día a día de quienes utilizan el servicio: la obligación de que las estaciones estén a una distancia entre sí de menos de 800 metros y la garantía de información en tiempo real sobre la disponibilidad de bicicletas y anclajes, así como sobre el estado del servicio.
Estos datos podrán consultarse a través de la aplicación de bicimad, de la app Mobility 360 y de la web oficial de bicimad, lo que permitirá a los usuarios planificar mejor sus desplazamientos y saber de antemano dónde encontrar una bicicleta o un anclaje libre.
Además, EMT Madrid se compromete también a responder a las sugerencias, reclamaciones y felicitaciones que lleguen al Servicio de Atención al Cliente, con la intención de escuchar de forma activa a la ciudadanía y mejorar de manera continua el funcionamiento del sistema.
