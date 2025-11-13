MOVILIDAD
Nuevos cortes en el túnel de Sol de Cercanías: cerrará hasta las 10 de la mañana durante seis fines de semana
Esta medida tiene el objetivo de ampliar la estación de Atocha Cercanías
Adif cerrará el túnel de Sol, que conecta Nuevos Ministerios con Atocha en la red de Cercanías de Madrid, durante las primeras cinco horas de servicio, desde las 05:00 hasta 10:00 horas, a lo largo de los próximos seis fines de semana, además del lunes 8 de diciembre. La medida permitirá avanzar en las obras de ampliación de la estación de Atocha Cercanías.
Según ha informado Renfe en un comunicado, los cortes se aplicarán los días 15, 16, 22, 23, 29 y 30 de noviembre, y 6, 7, 8, 13, 14, 20 y 21 de diciembre.
Durante estas interrupciones, los trenes de las líneas C-3 (Aranjuez) y C-4 (Parla) iniciarán y finalizarán su recorrido en Atocha Cercanías. Por su parte, los servicios de C-4a (Alcobendas–San Sebastián de los Reyes) y C-4b (Colmenar Viejo) tendrán como cabecera Nuevos Ministerios.
Para los desplazamientos entre Chamartín/Nuevos Ministerios y Atocha, los viajeros podrán utilizar las líneas que operan por el túnel de Recoletos: C-2, C-7, C-8 y C-10.
Adif ejecutará trabajos de perforación y apertura de huecos en los muros para permitir el paso de vigas y ampliar la capacidad operativa de Atocha Cercanías. Estas actuaciones, señala Renfe, "beneficiarán directamente a las líneas C-3 y C-4", al mejorar la gestión de incidencias y reforzar la seguridad y la fluidez del tráfico ferroviario.
El proyecto forma parte del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por fondos europeos NextGenerationEU.
