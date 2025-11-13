Comienza la cuenta atrás para visitar el belén más grande de Madrid: el pueblo que lleva cumpliendo con esta tradición durante 28 años

Ya ha empezado la cuenta atrás para la Navidad. En los supermercados ya podemos observar polvorones, las míticas Flores de Pascua y hasta adornos para que empecemos a decorar nuestro hogar. Además, la capital ya empieza a adelantar pequeñas pinceladas de los belenes, mercadillos y planes que tendremos disponibles durante la época festiva.

El próximo 22 de noviembre se encenderá el alumbrado navideño, momento que muchos consideran como el verdadero inicio de la Navidad de Madrid. De hecho, la capital brillará este año antes de lo previsto. El encendido de luces se ha adelantado una semana este 2025, algo que no pasaba desde 2019, año en el que también tuvo lugar un 22 de noviembre.

Sin embargo, los planes que tienen en mente los madrileños son otros. Muchos esperan impacientes la llegada de diciembre para visitar, un año más, los pueblos de los alrededores de la capital y así, empaparse del ambiente festivo que no solo está presente en grandes ciudades, sino también en las localidades más pequeñas.

Una tradición de 28 años

Un año más, el Belén Monumental de San Lorenzo de El Escorial se convierte en uno de los protagonistas de las fiestas. Con ya 28 años de historia y declarado Fiesta de Interés Turístico desde 2022, esta idea surgió como una iniciativa de los vecinos de la localidad y cada año recibe la visita de unas 80.000 personas. Aunque la fecha exacta de apertura de este año aún no se ha confirmado, normalmente se puede visitar desde la primera semana de diciembre hasta el 7 de enero.

La principal diferencia de este belén respecto a otros nacimientos tradicionales es, sin duda, la magnitud de sus figuras y su disposición por el casco histórico de San Lorenzo de El Escorial, principalmente en las calles y plazas del casco histórico. Se trata de un belén a escala natural, con 600 figuras distribuidas en más de 6.000 m².

Entre las escenas que se pueden contemplar se encuentran la lavandera, los establos, los Reyes Magos, la anunciación, la panadería, la herrería, el castillo de Herodes y el molino, entre muchos otros. Las figuras más representativas son la Virgen, San José, niño Jesús, los Reyes Magos y el Rey Herodes. Ahora, también se pueden encontrar artesanos, pastores, mercaderes, comerciantes, niñas y niños, nobles y soldados romanos, cuadriga romana, pescadores o barcas.

¿Cómo puedo visitar el Belén Monumental de San Lorenzo de El Escorial?

El Belén Monumental de este pueblo de la Sierra de Madrid se puede visitar en el casco histórico de San Lorenzo de El Escorial. El acceso es gratuito y se puede visitar a cualquier hora del día. Este pequeño pueblo se encuentra a menos de media hora de Madrid y es fácil llegar tanto en transporte público como en coche.

En vehículo privado puedes coger la M-600 y M-505 y, en transporte público, puedes coger las líneas 661 y 664 desde el intercambiador de Moncloa o la línea C3a de Cercanías hasta la estación de El Escorial.