Alcorcón multa con 5.000 euros al responsable de casi cuatro toneladas de vertidos ilegales

La Concejalía de Medio Ambiente de Alcorcón ha iniciado un expediente sancionador con una multa de 5.000 euros, más los gastos de limpieza, tras localizar al autor de un vertido de grandes dimensiones, casi cuatro toneladas, arrojado en el Parque de Las Presillas.

"Disponemos de puntos limpios suficientes y adecuados para tratar correctamente los residuos y restos de obra. Este tipo de actuaciones son inadmisibles y hay que limitarlas y controlarlas. No vamos a permitir que Alcorcón sea el vertedero de nadie", ha declarado la edil del área, Trinidad Castillo.

La concejal ha recordado que se han intensificado las actuaciones para prevenir los vertidos ilegales. En las últimas semanas se han llevado a cabo cierres de fondos de saco en puntos conflictivos del Polígono El Lucero y Fuente Cisneros, zonas donde se producían vertidos de forma reiterada.

"Gracias a la colaboración entre la Concejalía de Seguridad, la Brigada de Medio Ambiente y Empresa de Servicios Municipales (Esmasa) estamos actuando con rapidez y contundencia", ha afirmado, advirtiendo que seguirán interviniendo de la misma manera "para evitar que los vertidos ilegales se repitan".

Se suman las limpiezas exhaustivas y un aumento de la vigilancia en colaboración con la Policía Municipal para disuadir y sancionar comportamientos incívicos. Desde Medio Ambiente se realizan labores de seguimiento y monitoreo periódico en otros emplazamientos donde se registran vertidos puntuales o de menor frecuencia.

"Los vertidos ilegales deterioran el entorno común y comprometen la calidad de vida de toda la ciudadanía. Con sanciones ejemplares demostramos que la sostenibilidad es también una obligación cívica y legal", ha añadido Castillo.