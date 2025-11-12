Iveco ultima el plan para asegurar el futuro de su planta en Madrid

Iveco presentará "en breve" un plan industrial para consolidar el futuro de sus fábricas de Maqdrid y Valladolid , donde trabajan cerca de 4.000 personas, después de que el gigante indio Tata Motors anunciara su intencio de comprar el negocio de vehículos industriales del grupo italiano este pasado verano.

La planta de Madrid, con más de 2.400 empleados, se encarga de la producción de camiones pesados de alta gama como el Iveco S-WAY y el Trakker. Además, es la única fábrica en Europa que produce el modelo Stralis. El año pasado, esta factoría produjo más de 21.800 vehículos, consolidándose como un centro neurálgico de innovación y producción.

El director jefe de Operaciones de Fabricación del Grupo Iveco y presidente de Iveco España, Ángel Rodríguez Lagunilla, ha recordado este miércoles que esta futura adquisición "no supondrá ningún impacto en las plantas productivas de España ni en la plantilla durante los próximos dos años", tal y como se anunció en su momento. La compañía india ya había expresado su intención de preservar la continuidad de todas las plantas sin cierres ni reducciones de plantilla ni actividad durante al menos dos años.

Respecto al escenario posterior, Rodríguez Lagunilla ha avanzado que "en breve" se darán a conocer los planes industriales que "consoliden el futuro" de ambas factorías en España. "Son fabricas consolidadas, punteras, dentro de los índices de calidad. Tenemos que seguir haciendo los deberes bien, que sigan siendo fabricas competitivas y, yo creo, que en breve podremos anunciar importantes planes industriales que consoliden su futuro", ha dicho.

Un "líder mundial" de 3.800 millones

El pasado verano, la compañía italiana Iveco anunció la venta de su negocio de vehículos industriales y comerciales, excepto la división de defensa, a la empresa india Tata Motors mediante una oferta pública voluntaria en efectivo de 3.800 millones de euros.

El objetivo de esta operación, según ha apuntado el directivo, es crear un "líder mundial" en el competitivo mercado de los vehículos industriales. Ambas compañías son "complementarias" por su presencia geográfica y, por lo tanto, mantendrán la actividad actual. La integración permitirá a Iveco reforzar su presencia global y acceder a mercados asiáticos donde hasta ahora no operaba.

Rodríguez Lagunilla ha participado este miércoles en una mesa redonda en el I Foro Automoción organizado por La Tribuna de Automoción y en el que se ha hablado sobre los retos y respuestas del sector del automóvil en España. En este contexto, ha dicho que la empresa "históricamente" busca que se mantenga el poder adquisitivo de los empleados, pero también ha subrayado la importancia de que se mantenga la competitividad del grupo.