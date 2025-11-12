RUNNING
La ‘Sanselvestre’ de San Sebastián de los Reyes volverá a llenar las calles de deporte y solidaridad el 28 de diciembre
Con salida y meta en la plaza de la Constitución, la Sanselvestre contará con dos modalidades, de 5 km y 10 km, sobre un circuito urbano de unos cinco kilómetros que recorrerá algunos de los lugares más emblemáticos de la ciudad
Como cada año, San Sebastián de los Reyes organizará una nueva edición de la Carrera Solidaria Sanselvestre, que se celebrará el domingo 28 de diciembre a las 10:00 h. Esta prueba deportiva, que ya se ha convertido en una tradición en el municipio, invita a vecinos, deportistas y familias a despedir el año con espíritu saludable y solidario.
Con salida y meta en la plaza de la Constitución, la Sanselvestre contará con dos modalidades, de 5 km y 10 km, sobre un circuito urbano de unos cinco kilómetros que recorrerá algunos de los lugares más emblemáticos de la ciudad.
La carrera está abierta a todas las edades a partir de los 12 años y contará con categorías por grupos de edad, desde infantil (12 a 14 años) hasta veterano C, para mayores de 60 años. Se entregarán trofeos y regalos a los ganadores absolutos y a los tres primeros clasificados de cada categoría.
Inscripción hasta el 25 de diciembre
El programa oficial comenzará a las 8:30 h. con la entrega de dorsales. La salida de ambas distancias será a las 10:00 h. y la entrega de premios se realizará a las 11:45 h.
La inscripción podrá formalizarse hasta el 25 de diciembre a las 20:00 h. a través de la web oficial. Todos los corredores recibirán una camiseta conmemorativa y obsequios de los patrocinadores.
La Sanselvestre de San Sebastián de los Reyes se consolida así como una cita imprescindible en el calendario deportivo y social de la ciudad, uniendo deporte, convivencia y solidaridad para despedir el año con energía y buen ambiente.
