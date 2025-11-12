La ‘Sanselvestre’ de San Sebastián de los Reyes volverá a llenar las calles de deporte y solidaridad el 28 de diciembre

Como cada año, San Sebastián de los Reyes organizará una nueva edición de la Carrera Solidaria Sanselvestre, que se celebrará el domingo 28 de diciembre a las 10:00 h. Esta prueba deportiva, que ya se ha convertido en una tradición en el municipio, invita a vecinos, deportistas y familias a despedir el año con espíritu saludable y solidario.

Con salida y meta en la plaza de la Constitución, la Sanselvestre contará con dos modalidades, de 5 km y 10 km, sobre un circuito urbano de unos cinco kilómetros que recorrerá algunos de los lugares más emblemáticos de la ciudad.

La carrera está abierta a todas las edades a partir de los 12 años y contará con categorías por grupos de edad, desde infantil (12 a 14 años) hasta veterano C, para mayores de 60 años. Se entregarán trofeos y regalos a los ganadores absolutos y a los tres primeros clasificados de cada categoría.

Inscripción hasta el 25 de diciembre

El programa oficial comenzará a las 8:30 h. con la entrega de dorsales. La salida de ambas distancias será a las 10:00 h. y la entrega de premios se realizará a las 11:45 h.

La inscripción podrá formalizarse hasta el 25 de diciembre a las 20:00 h. a través de la web oficial. Todos los corredores recibirán una camiseta conmemorativa y obsequios de los patrocinadores.

La Sanselvestre de San Sebastián de los Reyes se consolida así como una cita imprescindible en el calendario deportivo y social de la ciudad, uniendo deporte, convivencia y solidaridad para despedir el año con energía y buen ambiente.