¿Por qué se ha rodado en Madrid el anuncio de la Lotería de Navidad 2025? Todo sobre el décimo que pasó de quinto premio a 'El Gordo'

Este 12 de noviembre ha sido uno de los días más especiales para los amantes de la Navidad. Con el transcurso de los días, se respira un poco más ese espíritu navideño que va tiñendo las calles de Madrid y, con la llegada del anuncio de la Lotería de Navidad, parece que las fiestas están cada vez más cerca. Y es que esta pieza publicitaria no solo promociona el Sorteo Extraordinario del 22 de diciembre, sino que se ha convertido, con el paso de los años, en una tradición que despierta emociones entre los televidentes.

El anuncio de la Lotería de Navidad siempre evoca a lo simples que son las cosas más importantes y que más felices nos hacen. Apelando a la esperanza y la solidaridad, la pieza de este año ha recalcado la verdadera suerte de la vida, más allá de 'Gordos', segundos, terceros, cuartos o quintos premios.

Bajo el título 'Décimo enmarcado', el anuncio de este año cuenta la historia de una pareja que se encuentra un décimo cuidadosamente enmarcado en el Rastro de Madrid. Comienza entonces la aventura para encontrar a quién pertenece el objeto, que está premiado con 60.000 euros, recorriendo numerosas calles de Madrid.

¿Por qué renuncio el dueño al décimo premiado?

Poco a poco, la pareja investiga y reconstruye una historia que ya sienten como propia y, finalmente, descubren que su antiguo dueño renunció voluntariamente a los 60.000 euros del premio. Tras suplicar a una funcionaria, la pareja descubre cómo el décimo enmarcado llegó hasta un puesto de antigüedades. Para acabar con la incertidumbre, ambos acuden a la dirección que les facilitan desde el establecimiento para encontrarse con una madre, un hijo y un abuelo.

Tras entregar el décimo al abuelo, este rompe el marco y, por detrás, muestra la razón por la que nunca cobró el premio. 'Felicidades, papá, vas a ser abuelo', rezaba el trozo de papel. Con su hija y nieto presentes y la pareja de desconocidos en su casa, el abuelo de la familia mira a su nieto y da una sabia lección a todos los televidentes, concluyendo con un emotivo: "Ese era el anuncio de que venías. ¿Cómo iba a cobrarlo? A vosotros os tocó un quinto premio, y a la abuela y a mí, El Gordo".

¿Por qué se ha grabado el anuncio de la Lotería de Navidad en Madrid?

Como cada año, el anuncio culmina con una invitación a compartir un décimo, símbolo de nuevos encuentros y de conexiones inesperadas entre personas que hasta ese momento no se conocían en las laberínticas calles de Madrid, reforzando a su vez valores como la empatía, la generosidad y el sentido de comunidad.

El anuncio de este año se ha grabado a lo largo de cinco días en octubre en la capital, en puntos como animados mercadillos hasta calles, plazas y rincones emblemáticos de la ciudad. La producción ha aprovechado la diversidad de Madrid para mostrar tanto la vida cotidiana de sus barrios como la magia de sus espacios más reconocibles, creando un recorrido que viste la historia y refleja los lazos de los personales con la ciudad.