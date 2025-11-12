Oftalmología, trauma y digestivo acumulan más de la mitad de los 71.000 madrileños en lista de espera quirúrgica

Las especialidades de oftalmología, traumatología y cirugía general-digestivo acumulan el 54,14 % de los 70.971 pacientes madrileños que estaban a la espera de una intervención quirúrgica en el primer semestre del año, según los datos facilitados por la consejería del ramo y recopilados por el Ministerio de Sanidad en su balance semestral. No obstante, ese número de pacientes representa solo una tasa de 9,96 por cada mil habitantes, la segunda más baja de todo el país, solo por detrás de la Comunidad Valenciana, con un 9,85; la media nacional es de 17,35, con Cataluña con la tasa más elevada (25,39).

Además, Madrid tiene el tiempo medio de espera más bajo de toda España: 49 días, aunque representa un incremento de dos sobre los 47 del primer semestre de 2024. La media nacional es de 118,6, frente a los 121 de un año antes. El tiempo de espera medio más alto los dos años corresponde a Andalucía: 160 en 2025 frente a los 169 de 2024. A finales del primer semestre, el porcentaje de pacientes madrileños con más de 6 meses en la lista de espera quirúrgica era el 0,5 %, el más bajo de España, pero tres décimas más que el 0,2 % de doce meses antes. En el ranking nacional de este indicador, Cataluña ha adelantado este año a Andalucía con un 30,3 %; en el primer semestre de 2024, Andalucía ocupaba el primer puesto con un 31,6 %.

Espera quirúrgica / Sistema de Información de listas del espera del Sistema Nacional de Salud

Oftalmología acumulaba 14.810 pacientes en lista de espera quirúrgica en Madrid, un 20,86 % del total; y el procedimiento que representa un auténtico 'cuello de botella' es el de la intervención por cataratas, con 9.187 pacientes en espera, lo que supone un 62,03 % del total de casos de la especialidad y un 12,94 % del global de casos en lista de espera en todo el sistema. La segunda intervención con más lista de espera es la que corresponde a hernias, con 3.693. Por especialidades, traumatología ocupa el segundo puesto con mayor número de pacientes (13.438, un 18,93 % del total), seguida de cirugía general y digestivo, con 10.190 casos, un 14,35 % del global madrileño.

Sin embargo, oftalmología presenta un tiempo medio de espera de 41 días, solo por encima de cirugía torácica (27) y dermatología (37). Por el contrario, la especialidad con tiempo de espera más elevado es angiología y cirugía vascular (64), seguida de lejos por neurocirugía (56). Por intervenciones, las cataratas tienen un tiempo medio de espera de 44 días. El baipás coronario tiene el tiempo más reducido, con 22 días, frente a los 70 días de las varices, la operación que más tiempo de espera presenta.

Espera consultas / Sistema de Información de listas del espera del Sistema Nacional de Salud

Las cifras aumentan de forma exponencial cuando se trata de las listas de espera para una primera consulta en atención especializada. Un total de 799.441 madrileños estaban a la espera de esa primera cita a 30 de junio de pasado, un 3,53 % menos que los 828.698 de 2024. El tiempo medio era de 63 días (3 más que un año antes), frente a los 96 del conjunto de España. La comunidad con menos plazo de espera era Melilla, con 9 días, y la que más, Canarias, con 150. Madrid, sin embargo, era el territorio con mayor tasa de pacientes en espera por cada mil habitantes, con 112,14 , con una media nacional de 81,37.

Por especialidades, traumatología es la que más madrileños tenía a la espera de una primera consulta: 110.385, un 13,8 % del total. Seguida de dermatología (89.514, un 11,19%) y oftalmología (84.960, un 10,62 %). Entre las tres concentran un 35,61 % del total. Y aunque dermatología y oftalmología han reducido esa lista en un año, en traumatología ha aumentado.