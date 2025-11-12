La NFL toma Madrid con una 'mini Superbowl': "Esto es solo el comienzo"

La cultura americana siempre ha estado presente en nuestro imaginario cultural y deportivo. Sobre todo a través de la NBA, pero si alguien pregunta hace unos años -y no demasiados- que Madrid sería este domingo (15:30) el escenario de un partido de la liga regular de la NFL pensaría que había visto demasiadas películas de 'quarterbarcks' y animadoras. Pero el 'football' es una realidad comercial y pasional en España, el sexto país que acogerá un partido de la competición que más ha crecido fuera de sus fronteras en los últimos tiempos.

"Vamos a crear una 'mini Super Bowl', pero será tan importante lo que vendrá después del partido. Esto es solo el comienzo", fue la ambiciosa declaración de Gerrit Meier, Managing Director de la NFL, suscrita por Rafael de los Santos, nombrado Director de NFL España "hace apenas cinco semanas". Un tiempo frenético en el que se ha plasmado el desembarco del fútbol americano, que es evidente en todos los rincones.

Ya no solo el Bernabéu será el epicentro del duelo, el Metropolitano, que será el centro de entrenamiento de los Dolphins, que actuará de local en el duelo que culminará una "semana histórica" llena de actividades: partidos de la NFL Academy, dos pubs para los aficiondos de ambos equipos, cascos gigantes, 'fan zones', una tienda específica en el estadio blanco... En definitiva, un carrusel que terminará con la retransmisión del partido en abierto a través de DAZN que forma parte de una estrategia por acercar este deporte a audiencias masivas. De partida, De los Santos cifró en "11 millones los seguidores de la NFL en España".

La cifra, que suscita preguntas por exagerada, se explica a través de la propia esencia del 'football', la máxima encarnación de 'show business'. Refleja el número de personas que se interesan por contenidos que no necesariamente tienen que ver con el juego, sobre el que la NFL está haciendo pedagogía. La máxima expresión de esa otra cara son los 'halftime show', el minuto de oro de la Super Bowl que tendrá su réplica en el Dolphins - Commanders con Bizarrap y Daddy Yankee.

El 'flag football' y el horizonte olímpico

Para la franquicia de Washingon, el duelo de Madrid le sirve de incursión en uno de los mercados de desarrollo estratégicos para la NFL como es España, donde tienen arraigo los Kansas City Chiefs, además de los dos equipos que escogieron este país como mercado de desarrollo: los Chicago Bears y los Dolphins. El equipo de Miami tiene un 'fan club' propio y "estamos decididos a quedarnos", tal y como declaró Felipe Formiga, su vicepresidente de marketing y de desarrollo internacional.

El directivo puso el foco en las actividades con escolares que han desarrollado: "Los Dolphins están presentes en España desde 2022. Hemos hecho dos clínics con más de 400 niños y 50 entrenadores. Desarrollar el deporte es un pilar estratégico. Porque el universo de la NFL también integra al 'flag football', una modalidad que será olímpica en Los Ángeles 2028 y en la que los equipos españoles se han puesto a la vanguardia europea.

Madrid en una lista selecta, pero cada día más amplia

El bronce conquistado por la selección española femenina en el reciente Europea evidencia que el juego también está generando arraigo como una actividad física nueva para la que se están formando cada año profesores. Algunos, fans históricos de un deporte que las grandes ciudades del mundo se disputan. Solo en términos turísticos, cinco millones para Madrid, integrada en un circuito selecto que será cada vez más grande, con la inclusión el próximo año de Rio de Janeiro y Melbourne.

"Probablemente, no pasa un día en el que alguien de nuestro equipo internacional no reciba un acercamiento de una ciudad o entidad interesada en trabajar con la NFL y potencialmente albergar un partido", dijo Peter O'Reilly, vicepresidente de la NFL a cargo de asuntos internacionales. Una realidad inmensa que ha desbordado incluso a sus protagonistas. Donde antes se veían camisetas de los Lakers y Kobe Bryant asoman ahora las de Mahomes y los Chiefs. Un cambio de paradigma "que solo es el principio".