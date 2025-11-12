Este miércoles se reabre al tráfico de vehículos el paso superior de Torrelodones

El tráfico de vehículos ligeros desde Torrelodones Pueblo hacia Torrelodones Colonia se reabre este miércoles. Además del tránsito peatonal y ciclista que ya estaba abierto dentro de las obras de reparación que se están ejecutando en el paso superior situado en el kilómetro 30,25 de la autovía A-6 en la Comunidad de Madrid.

Según ha informado el Ministerio en un comunicado, el presupuesto vigente de la actuación es de 4,04 millones de euros (IVA incluido) y los trabajos se prolongarán previsiblemente hasta principios de 2026.

Desde agosto de este año, el paso, que conecta las vías de servicio de ambos sentidos de la A-6, se encontraba únicamente habilitado para el tránsito peatonal y ciclista, sin de momento abrirlo a vehículos pesados como autobuses y camiones.

Desde el inicio de la actuación, se han llevado a cabo diversas tareas, incluyendo el apeo provisional del paso superior, la construcción de zapata y pilas en la mediana de la autovía A-6 para establecer un nuevo apoyo central. Además, se ha realizado el saneo del tablero mediante el fresado completo del firme y la eliminación de la parte superior del hormigón utilizando hidrodemolición.

Obras hasta principios de 2026

Quedan por realizar los siguientes trabajos para completar las obras: la reconstrucción de los voladizos del tablero en la sección central, la instalación de una riostra debajo del tablero para unirlo con las nuevas pilas, la impermeabilización del tablero, la reposición del firme, así como la implementación de elementos de señalización y sistemas de contención.

La protección de los paramentos de hormigón, la reconstrucción de la mediana de la autovía A-6 tras la eliminación de los apeos provisionales y la reposición del firme en la autovía son otras actuaciones que se llevarán a cabo. La planificación de estas actividades podría verse afectada si las condiciones meteorológicas resultan adversas, especialmente una vez que concluyan los desvíos de tráfico.

La Red de Carreteras del Estado abarca esta obra en Torrelodones, la cual forma parte de un programa de conservación y mantenimiento en el que se han destinado 735,23 millones de euros desde junio de 2018 por parte del Ministerio de Transportes en la provincia de Madrid. Este esfuerzo representa un impulso significativo para elevar la calidad del servicio de la infraestructura viaria estatal existente.