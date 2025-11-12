Madrid reclama a Puente 250 millones para el Consorcio Regional de Transportes y le pide elevar su aportación

Se trata de una de las reivindicaciones recurrentes de la Comunidad de Madrid al Ministerio de Transportes. La Comunidad de Madrid ha reclamado por carta al ministro Óscar Puente el abono de los alrededor de 250 millones de euros que, asegura, adeuda al Consorcio Regional de Transportes. Una deuda, ha asegurado el portavoz del Gobierno regional, Miguel Ángel García, que está poniendo "en riesgo muy serio al propio consorcio y a los operadores que forman parte de la red de transporte público en nuestra región".

La cifra se refiere, por una parte, a la aportación nominativa que el Ministerio hace anualmente al Consorcio, fijada en 126,8 millones de euros. El Consejo de Ministros autorizó esta aportación para 2025 en su última reunión de octubre, pero la cantidad, afirman fuentes del Gobierno regional, todavía no se ha recibido en el Consorcio.

Por otra parte, se reclaman otros 126 millones de euros correspondientes a las ayudas al transporte cofinanciadas por el Gobierno y la comunidad autónoma durante el segundo semestre de este año. La suma es una estimación en función de las ayudas otorgadas otros semestres, si bien el 30 de junio cambió el sistema de ayudas. En concreto, en los abonos mensuales se estableció la gratuidad íntegramente asumida por el ministerio para menores de 15 años y paso del 60% al 40%, cofinanciada por ambas administraciones, para el resto de usuarios.

En la misiva, la Comunidad de Madrid también pide a Transportes que ejecute las inversiones previstas en el Plan de Cercanías de Madrid 2018-2025. "Tenemos a un ministro de Transportes con alma de influencer o vocación de community manager que no gestiona las competencias que tiene", ha criticado García, quien ha asegurado que en lo que va de año el servicio ferroviario de proximidad en la Comunidad de Madrid registra 1.300 incidencias, "causando un grave perjuicio a todos y cada uno de los usuarios".

Asimismo, se pide desde Sol que se eleve la aportación nominativa que hace Transportes. Los 126,8 millones actuales, ha afirmado García, llevan congelados desde 2018, cuando Pedro Sánchez llegó a la presidencia del Gobierno. "El Ministerio de Fomento es la administración que menos aporta a la financiación del transporte público en nuestra región", ha insistido. "Tan solo el 6,33%, y cada año aporta menos frente, por ejemplo, a la Comunidad de Madrid, que aportamos prácticamente el 80% de toda la financiación ordinaria del transporte público o el Ayuntamiento de Madrid que aporta el 12%".