TIEMPO
Madrid se prepara para abundantes precipitaciones: "El tiempo cambiará radicalmente"
La AEMET advierte de la llegada de una tromba de agua de cara a los próximos días
Este miércoles, Madrid vivirá una jornada de tregua que, a mediodía, recordará a aquellos primeros días de octubre en los que el sol y las temperaturas cálidas bañaban la capital de un estupendo clima. Si añoras tirarte en el césped del Retiro en manga corta, hoy es el día perfecto para un buen pícnic al aire libre. Más vale aprovechar, porque este tiempo primaveral será 'flor de un día'.
La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha pronosticado temperaturas máximas de veinticuatro grados centígrados para la jornada de hoy. Si bien durante la pasada madrugada los termómetros cayeron hasta los cinco, el incesante sol que reinará en la ciudad durante todo el día ayudará a que los valores se elevan hasta ocho grados más que este mismo miércoles. No obstante, parece que nos encontramos ante los últimos coletazos de buen tiempo del otoño: los expertos han advertido de un cambio inminente de cara a esta segunda parte de semana.
Desde este jueves, la lluvia será una vecina más de Madrid
Esta próxima medianoche, la lluvia se instalará en la capital en forma de intensos chubascos. Las precipitaciones no cesarán, al menos, hasta el inicio de la próxima semana. De hecho, la AEMET he estipulado una probabilidad del 100% a las mismas durante estos próximos días. Así pues, es hora de preparar paraguas y chubasquero, y si es posible, planes en interiores que nos ahorren un buen remojón.
En lo que respecta a las temperaturas, las máximas oscilarán estas próximas jornadas entre los quince y los diecisiete grados. Las mínimas, entre los siete y los nueve. Cabe remarcar, además, que el viernes y el sábado esta lluvia se convertirá en tormenta eléctrica.
"Ya avisamos de que el tiempo cambiará radicalmente en Madrid. Llega un episodio de precipitaciones abundantes y generalizadas a la región que nos acompañará desde la tarde del jueves y casi hasta que acabe la semana. Zonas de sierra pueden acumular significativas cantidades", subraya MeteoMadrid desde su perfil en la red social X.
