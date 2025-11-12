Madrid estudia ampliar la línea E3 de bus para absorber la demanda de los nuevos desarrollos en Vicálvaro

El Ayuntamiento de Madrid baraja ampliar la línea exprés de autobús E3, que enlaza la avenida de Felipe II con Valderrivas (Vicálvaro), para que, a partir del próximo año, pueda absorber el aumento de demanda previsto en el distrito por los nuevos desarrollos urbanísticos.

Durante la inauguración de una electrolinera en Vicálvaro, el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, explicó que el posible alargamiento de la E3 se está estudiando junto a la Junta de Distrito y el Consorcio Regional de Transportes de Madrid (CRTM).

Carabante respondió así a las peticiones vecinales para prolongar la línea por la Radial 3. “Nos hemos tomado unos meses para analizar esa demanda, a ver si a partir del año que viene podemos modificar el itinerario, alargarlo y dar mayor respuesta a las necesidades de movilidad”, señaló. El objetivo, dijo, es reforzar la conectividad de todo Vicálvaro y, en particular, de los nuevos barrios que están emergiendo y que pueden convertir al distrito en uno de los más poblados de la capital.

“El despliegue de infraestructuras debe acompasarse a la llegada de vecinos; en El Cañaveral se ha actuado en esa línea, con nuevas rutas de autobús e incluso una nocturna”, añadió.

Además, a mediados de noviembre se activará una mejora del servicio de la EMT en El Cañaveral: se incorporará un autobús más a las líneas E5 y 159 y se habilitará una conexión directa entre ambas cabeceras, con el fin de optimizar recorridos y recortar esperas. Según el CRTM, la suma de vehículos y la reorganización de rutas aumentará la frecuencia y mejorará la conexión del barrio con puntos clave de la ciudad, especialmente hacia el centro y los grandes nodos de transporte.

En paralelo, aunque los vecinos reclaman una nueva línea a Conde de Casal, el Consorcio recuerda que no es viable mientras continúen las obras del intercambiador. Una vez finalicen, se reabrirá el estudio de esa opción.

La línea E3 de la EMT conecta la zona de Felipe II (entorno de Goya) con Valderrivas, en Vicálvaro, con un esquema de paradas limitado para ofrecer un recorrido más rápido entre el distrito de Salamanca y este ámbito del sureste. Su diseño prioriza la conexión directa con el centro y con otros modos de transporte, y suele coordinarse con el CRTM para refuerzos en hora punta y ajustes de frecuencia. La posible prolongación por la R-3 que reclama el vecindario a la EMT pretende mejorar el acceso desde los nuevos desarrollos de Vicálvaro y absorber la demanda asociada a su crecimiento.