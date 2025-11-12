Madrid se convierte en un nido de dinosaurios: disfruta de la experiencia Jurassic World en Delicias

Los dinosaurios se extinguieron del planeta Tierra hace aproximadamente 66 millones de años. El impacto de un asteroide en la península del Yucatán (México) provocó un invierno global, sumiendo al globo en la oscuridad debido a la acumulación de polvo y humo. Solo un selecto grupo de especies sobrevivieron, evolucionando a las aves modernas que conocemos hoy en día.

Pese al tiempo que ha transcurrido, la dominación que estos grandes animales ejercieron en nuestro planeta sigue atrayéndonos a todos. Sus descomunales dimensiones y particular fisionomía los convirtieron en protagonistas durante los años 90 de una saga cinematográfica cuyas secuelas sigues estrenándose en nuestro tiempo. Hablamos de Jurassic Park, proyecto de Steven Spielberg que sigue llenando salas gracias a su reboot: Jurassic World.

La última película de este universo, Jurassic World: Renacer obtuvo este año un nuevo éxito en taquilla, con 868 millones de dólares recaudados. Si eres de esos que, deseoso de ver una vez más estas criaturas en la gran pantalla, acudió a las salas de cine el mismo día de su estreno, no te puedes perder esta oportunidad única de ver dinosaurios en Madrid en vivo y en directo.

Cruza las imponentes puertas de Jurassic World

El Espacio Ibercaja Delicias acoge hasta el próximo 30 de noviembre una experiencia inmersiva que enamorará a los amantes de los dinosaurios. Allí encontrarán dinosaurios de tamaño real, efectos especiales asombrosos y una aventura inspirada en la icónica Isla Nublar.

La visita da comienzo a bordo de un ferry que llevará a los visitantes hasta la misma isla. Una vez allí, atravesarán las puertas del Mundo Jurásico. A partir de entonces, los visitantes deberán andar con ojo: en este mundo se podrán encontrar especímenes de hasta 7 metros de altura, como un Parasaurolophus, un majestuoso Brachiosaurio o feroces Velocirraptores incluyendo a la mítica Blue, la favorita de los fans. El público podrá adentrarse en el Valle de las Girosferas, hacerse un selfie con un bebé dinosaurio -- incluyendo a Baby Bumpy -- o sobrevivir a un encuentro único y cercano con el dinosaurio más temible de todos, el Tiranosaurio Rex, uno de los más grandes dinosaurios carnívoros que jamás hubo existido.

También se podrá conocer a fondo el Laboratorio de Creación en el que los genetistas de Jurassic World descubren los secretos del pasado para devolver la vida a los dinosaurios. Una de las técnicas que utilizan es extraer ADN de dinosaurio de mosquitos atrapados en ámbar. De esta manera, los fanáticos de la película podrán ver recreaciones del filme, escenarios y diferentes especies, junto con numerosos contenidos educativos e interactivos inspirados en los estudios reales de ADN de dinosaurio.

Toda la información sobre la visita y entradas, en el siguiente enlace.