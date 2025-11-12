Madrid consolida su liderazgo en turismo de eventos: genera un retorno fiscal de hasta cuatro euros por cada euro invertido

La Comunidad de Madrid se consolida como uno de los principales destinos europeos de turismo de eventos. Según el informe El turismo de eventos en la Comunidad de Madrid: una aproximación a su impacto económico, elaborado por el Instituto de Estudios Económicos (IEE), esta actividad alcanzó en 2024 un impacto económico de 5.674 millones de euros, lo que representa ya el 2% del PIB regional y más de 42.000 empleos equivalentes a tiempo completo.

El documento, presentado por el presidente del IEE, Íñigo Fernández de Mesa, y el director general, Gregorio Izquierdo, subraya el papel del turismo MICE -reuniones, incentivos, congresos y ferias- como sector estratégico para la competitividad y el crecimiento económico madrileño. El informe ha sido elaborado por Fernando Pinto Hernández, profesor de Economía Aplicada de la Universidad Rey Juan Carlos.

Menos dependiente de la estacionalidad

El estudio destaca que la Comunidad de Madrid ha desarrollado un modelo turístico diversificado y menos dependiente de la estacionalidad, basado en actividades empresariales, culturales y deportivas. Este enfoque ha permitido consolidar un modelo intensivo en valor añadido y generar mayor estabilidad en el empleo.

El turismo aporta cerca del 8% del PIB regional y el 8,5% del empleo, pero la región se diferencia por el peso creciente del turismo de eventos, que multiplica por ocho su importancia respecto a la media nacional (26% frente al 3%). Además, atrae un 29% de turistas internacionales MICE, frente al 11% del conjunto de España, y registra un gasto medio diario superior: 404 euros frente a 348 euros.

Entre 2019 y 2025, el turismo de eventos ha generado multiplicadores económicos de dos euros por cada euro de gasto directo, y un retorno fiscal superior a la inversión inicial, que puede superar los cuatro euros en determinados casos.

Solo en 2024, Madrid celebró más de 54.700 reuniones y reunió a 2,6 millones de asistentes, lo que concentró casi una cuarta parte de todos los participantes nacionales en este tipo de eventos. Según defiende el Instituto de Estudios Económicos, el turismo de eventos "fortalece su reputación como centro de negocios, innovación y conocimiento".

Madrid, referente internacional

El informe resalta la contribución de Ifema Madrid, cuyo segmento MICE representa una parte destacada de su facturación. En el ámbito cultural, eventos como el Mad Cool 2023 o los macroconciertos internacionales, junto a competiciones deportivas como el Mutua Madrid Open o la Rock’n’Roll Running Series Madrid, confirman la capacidad de la región para acoger eventos globales y reforzar su atractivo turístico.

"La Comunidad de Madrid se posiciona entre las primeras regiones europeas por volumen de actividad MICE, gracias a su conectividad aérea, su capacidad hotelera y de restauración, la red de infraestructuras y su ecosistema empresarial especializado. Este dinamismo contribuye a reforzar la marca España y a proyectar internacionalmente una imagen de país vinculado a la innovación, la cultura y los negocios", defienden sus autores.

Durante la presentación, el director general de la institución ha destacado que "cualquier tipo de evento donde va a haber un gasto medio por turista importante", como la Fórmula 1, va a tener "un impacto muy significativo" en la región.