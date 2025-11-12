Madrid compartirá con Sanidad los datos de cribados "consensuados" y bajo el compromiso de que no se haga "uso político"

Madrid, como el resto de comunidades, compartirá finalmente los datos de cribado de cáncer solicitados por el Ministerio de Sanidad. Dos semanas después de que los consejeros populares plantaran a la ministra Mónica García por esta cuestión en el encuentro que mantenía entonces el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS), la consejera madrileña, Fátima Matute, ha aclarado a la salida de una nueva reunión del órgano que tanto su comunidad como el resto de autonomías van a seguir trabajando "para compartir datos".

Para ello, ha asegurado, se reunirá mañana la Comisión de Salud Pública, en la que ministerio y autonomías van a consensuar los tres indicadores básicos a compartir. En este sentido, según ha avanzado la ministra Mónica García, se trata de a qué población diana se ha invitado a participar en estos programas, cuánta de esa población diana ha respondido, y de la población diana qué ha respondido, cuántos han dado positivo. Los programas referidos son los de cáncer de mama, colorrectal y de cérvix.

Matute ha señalado la importancia de que esos datos se consensúen para que "todos midamos lo mismo y, desde luego, con el compromiso firme por parte del ministerio de no hacer un uso político". Hasta ahora la Comunidad de Madrid venía a justificar su negativa a compartir esos datos en la inexistencia de una plataforma tecnológica en la que las comunidades pudieran volcarlos de manera homogénea, y en la pretensión que atribuían al departamento de García de "manosearlos".

"Lo que hemos conseguido era lo que pedíamos desde el minuto uno", ha insistido la consejera madrileña, "que midamos igual todos, que nos pongamos de acuerdo en los indicadores que hay que medir, empezando por los tres básicos". "No se puede agitar a la población y crear desconfianza y miedo", ha añadido Matute, "y en eso la ministra se ha comprometido en no participar en este circo mediático que ha ocurrido y que no beneficia a nadie".

Se alcanza así un mínimo consenso en el asunto de los cribados, pero las relaciones entre Gobierno y Comunidad de Madrid siguen más que tensas en la cuestión sanitaria y hoy han escalado un nuevo peldaño tras la comparecencia de Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados, en la que ha apuntado directa y muy duramente contra el Ejecutivo de Ayuso como paradigma privatizador. "Madrid es un casino en el que Quirón siempre gana y los ciudadanos, al menos la mayoría, siempre pierden", ha llegado a afirmar, además de cuestionar el funcionamiento del sistema sanitario madrileño, en un discurso agriamente contestado desde Sol.

Matute está, por otra parte, en el objetivo de la oposición madrileña después de que este fin de semana la Consejería de Sanidad admitiera, tras una información de La Sexta, un error en el envío de resultados del cribado de cáncer de colon a 500 personas. La consejera ha asegurado que el problema se limitó a la comunicación postal de los resultados, en los que se informaba de un resultado negativo, pero que no implicó ningún error de diagnóstico, que los datos correctos de cada paciente siempre estuvieron disponibles en su historia clínica electrónica y que se contactó con todos ellos para comunicárselo en el plazo de una semana, pero tanto PSOE como Más Madrid han reclamado su dimisión.

Además, está el pulso por la creación de un registro de profesionales sanitarios objetores a practicar abortos. El Ministerio de Sanidad envió el pasado octubre un requerimiento a Madrid y otras dos comunidades autónomas para que pusieran en marcha este registro, tal y como establece la Ley 2/2010, reformada en 2023. El plazo de un mes que daba Sanidad expira este viernes sin que la Comunidad de Madrid se haya pronunciado de momento.