Jorge de Frutos regresa a una convocatoria de la selección española: ¿opciones de ir al Mundial?

En cuestión de meses, la vida ha cambiado para Jorge de Frutos. El actual futbolista del Rayo Vallecano se ha convertido en el hombre de referencia para los de Íñigo Pérez. Sus goles y trabajo a las órdenes del técnico navarro le han valido para recibir la llamada de la selección española por tercera vez. De Frutos sustituye a Lamine Yamal, que será baja de siete a diez días a causa del tratamiento de radiofrecuencia al que se sometió el pasado lunes para paliar su lesión en el pubis. El jugador de la franja volverá a vestir 'la roja' después de hacerlo en las convocatorias de septiembre y octubre.

Tercera convocatoria consecutiva

Una noticia que ha sido bien recibida en Navares de Enmedio, el pequeño municipio de Castilla y León de menos de 100 habitantes en el que nació y donde se siente verdadera admiración por su paisano. Ya en su debut con la selección, aquel 7 de septiembre de 2025 los vecinos de la localidad se reunieron en el bar que la familia De Frutos dirige para vivir juntos los primeros minutos en el combinado nacional de uno de los suyos.

La llamada de Luis de la Fuente en el mes de octubre ya lo impidió dar el pregón en la localidad segoviana, tal y como estaba previsto en un primer momento. En este mes de noviembre, De Frutos no había sido incluido en la lista, pero la baja de Lamine le abre las puertas de par en par. Con un Nico Williams también mermado por pubalgia, el delantero rayista forma parte de los planes del técnico de Haro.

El delantero de la selección española Jorge De Frutos participa en un entrenamiento este martes en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas. / Rodrigo Jiménez / EFE

Posibilidades de ir al Mundial

Es por ello que la posibilidad de acudir a la cita mundialista del próximo verano en Estados Unidos rondará la cabeza de Jorge de Frutos. El segoviano sumará la tercera convocatoria consecutiva, algo que denota la confianza que profesa De la Fuente hacía él. En un período en el que las bajas se han cebado con la selección española, el '19' del Rayo Vallecano ha emergido como chico para todo.

Esta convocatoria de noviembre cobra especial importancia debido a que hasta el mes de marzo no regresará la actividad a la selección española. Esa será la última cita antes del Mundial, donde está previsto medirse a Argentina en La Finalissima. Si los problemas físicos de alguno de los hombres de ataque persiste de cara al tramo final de la temporada, el futbolista del Rayo podría ocupar una de las 26 plazas que otorgará Luis de la Fuente.