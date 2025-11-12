El Gobierno de Ayuso aprueba el proyecto de ley para reconocer al Instituto de Empresa como universidad

El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha aprobado este miércoles el proyecto de Ley de Reconocimiento para que el Instituto de Empresa (IE) se convierta en la decimocuarta universidad privada, que llevará el nombre de IE Universidad Madrid. La iniciativa, que será remitida a la Asamblea de Madrid para su tramitación y aprobación definitiva, permitirá ampliar la oferta académica de la región con la incorporación de nuevas titulaciones y áreas de conocimiento.

Según ha informado el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, la futura universidad supondrá una ampliación de plazas, grados y disciplinas respecto al actual Centro de Estudios Superiores IE, que ya cuenta con una amplia trayectoria en el ámbito de la Administración de Empresas y el Derecho.

La nueva institución incorporará nuevas áreas de estudio, entre ellas Arquitectura y Diseño, Ciencias y Tecnología, y Relaciones Internacionales, con el objetivo de reforzar la formación en campos vinculados a las disciplinas STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas).

Ampliar la investigación

En el ámbito de la investigación, IE Universidad Madrid prevé poner en marcha un plan orientado a fortalecer su capacidad de creación y transferencia de conocimiento en materias como emprendimiento, empresa, finanzas, economía, políticas públicas y relaciones internacionales.

Asimismo, abordará líneas de trabajo en sistemas de información, tecnología e innovación, gestión de operaciones, análisis de riesgos y toma de decisiones, legislación económica, sostenibilidad, urbanismo, ciudades inteligentes y conservación del patrimonio.

La red universitaria de la Comunidad de Madrid cuenta actualmente con seis centros públicos y 13 privados, que ofrecen más de 1.800 títulos oficiales de grado, máster y doctorado a más de 300.000 estudiantes, procedentes tanto de la región como del resto de España y de otros países, especialmente de Hispanoamérica.