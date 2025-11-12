Detenido en Parla un hombre acusado de matar a 50 ovejas y maltratar a decenas más

La Policía Nacional junto con Agentes Forestales de la Comunidad de Madrid ha detenido a un hombre como presunto responsable de un delito de maltrato animal, ya que en su explotación de ganado ovino situada en Parla, sus 220 ovejas, 50 de ellas halladas muertas, no contaban con seguimiento veterinario y muchas de ellas estaban enfermas.

Así, las ovejas presentaban afecciones respiratorias, cojeras, inflamación e infección de las mamas o anomalías en las pezuñas.

Las pesquisas de las que este miércoles informa la Jefatura Superior de Policía de Madrid culminaron con la detención el pasado mes de septiembre de este hombre en colaboración de la Policía Local de Parla.

La explotación ganadera se ubicaba en una nave, contando con alrededor de 220 animales. Los materiales de los que se componían los cercados estaban oxidados y rotos, mientras que el sustrato sobre el que estaban los animales se componía en su mayoría de heces, sin que se realice desinfección del mismo.

El hombre detenido no contaba con ningún tipo de documentación ni libro de registro asociado a la finca y manifestó que el veterinario no acudía al lugar desde febrero de 2025.

El alimento que se suministraba a las ovejas se situaba sobre el suelo, sin estar contenido en recipiente estanco. La paja estaba en algunas zonas de color negruzco, indicando mal almacenaje y pudiendo ser un riesgo para los animales al consumirla.

Además, sobre el pienso se localizaron restos y plumas de un ave muerta, con el consiguiente riesgo sanitario que supone.