Desmantelada una banda dedicada al robo de móviles en la discoteca Fabrik: este era el 'modus operandi'

La discoteca Fabrik, inaugurada en Leganés en el año 2003, está considerada en la actualidad como uno de los mejores clubs del mundo. Su parking, sus siete barras y su pista principal son historia de la noche europea. Sus eventos están organizados por los mejores promotores internacionales, y suelen contar con la actuación de los artistas nacionales e internacionales de más renombre dentro del mundo de la música electrónica, como es el caso de Carl Cox, Sven Vath, Luciano, Villalobos o Marco Carola.

Sin embargo, el nombre de la sala también ha estado muy vinculado a la delincuencia. Para tratar de dar una vuelta a esta circunstancia, la propiedad está centrando sus esfuerzos en dotar a Fabrik del mejor equipo de seguridad posible. Fruto de estos avances, el equipo de seguridad de la discoteca, junto con la Policía Local de Humanes y la Guardia Civil, han desmantelado una banda compuesta por varias personas que se infiltraba en los eventos del club para robar teléfonos móviles. Varias personas han sido detenidas tras ser descubierta a la salida de las instalaciones una joven portando una docena de terminales escondidos debajo de su ropa.

El 'modus operandi' de la banda: una 'cadena' de cómplices

Los detenidos aprovechaban descuidos de los asistentes a las fiestas para robar los teléfonos de bolsillos, riñoneras o bolsos. Después de que uno de ellos realizase el hurto, el móvil era traspasado a través del resto de la banda hasta terminar en manos de una persona, encargada de guardarlos: la almacenadora. Todo esto ocurría en unos pocos segundos, con el fin de que si la víctima se percataba de la sustracción, no tuviese manera de localizar al poseedor de su dispositivo.

Agente de seguridad de la discoteca. / FABRIK

Actualmente, 150 agentes vigilan los accesos a la discoteca en cada sesión, con la novedad de que la propiedad ha empezado a infiltrar agentes de paisano, vestidos como un cliente más que sale de fiesta, que realizan rondas continuas por las salas, muy atentos a este tipo de episodios. Además, la discoteca ha reforzado el control de seguridad y los cacheos a la salida para detectar a posibles ladrones que portan el botín de la noche bajo la ropa.