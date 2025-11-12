Moda, cine y teatro se unen en los Premios Yvonne Blake 2025, donde brillan 'Cristóbal' y 'La Virgen Roja'

El Cine Capitol de Madrid volvió a vestirse de gala este martes para acoger la segunda edición de los Premios Yvonne Blake, organizados por la Asociación de Artistas Plásticos Escénicos y Audiovisuales de España (AAPEE). La ceremonia, rindió homenaje al talento y la creatividad de los diseñadores de vestuario, reconociendo su papel esencial en el cine, la televisión y las artes escénicas.

La gala contó con la presencia excepcional de la diseñadora británica Jenny Beavan, tres veces ganadora del Premio Oscar, como invitada de honor. Su participación reafirmó la dimensión internacional de unos premios que nacen con vocación global y espíritu artesanal, y que se consolidan como una cita imprescindible para los profesionales del vestuario y la escenografía en España.

El evento, presentado por la figurinista y colaboradora televisiva Cristina Rodríguez junto al actor Ángel Ruiz, destacó por su emotividad y espectacular puesta en escena, reuniendo a grandes nombres de la cultura, la moda y el audiovisual. En esta edición, la organización quiso subrayar la importancia del trabajo colectivo, premiando tanto al diseñador como a su equipo.

Durante la velada, el público pudo disfrutar además de una exposición de trajes, joyería y elementos decorativos organizada por Peris Costumes, en la que destacaban piezas de producciones como El Gatopardo, la nueva versión de Frankenstein dirigida por Benicio del Toro y la serie Peaky Blinders. El espacio expositivo, situado junto al photocall, ofreció una experiencia visual que acompañó a la gala con un despliegue de arte y oficio.

Ganadores de la II edición de los Premios Yvonne Blake 2025

Mejor Diseño de Vestuario en Largometraje: Arantxa Ezquerro y su equipo —Mónica García (supervisora) y Nuria Satos (ayudante)— por La Virgen Roja.

Arantxa Ezquerro y su equipo —Mónica García (supervisora) y Nuria Satos (ayudante)— por La Virgen Roja. Mejor Diseño de Vestuario en Serie: Pepo Ruiz Dorado y Bina Daigeler, junto a sus ayudantes Karin Quijada y Txaro Diego, por Cristóbal.

Pepo Ruiz Dorado y Bina Daigeler, junto a sus ayudantes Karin Quijada y Txaro Diego, por Cristóbal. Mejor Diseño de Vestuario en Teatro y Danza: Carmen De Giles y Flores De Giles por Divinas Palabras.

Carmen De Giles y Flores De Giles por Divinas Palabras. Mejor Diseño de Vestuario en Espectáculo Lírico y Musical: Gabriela Salaverri por La Verbena de la Paloma.

Gabriela Salaverri por La Verbena de la Paloma. Premio Internacional al Mejor Diseño de Vestuario en Largometraje (patrocinado por Peris Costumes): Carlo Poggioli por Parthenope (Italia).

Carlo Poggioli por Parthenope (Italia). Premio de Honor Ciudad de Madrid (patrocinado por el Ayuntamiento de Madrid): Pedro Moreno, por su trayectoria ejemplar en el teatro, la ópera, la zarzuela y el cine.

Pedro Moreno, por su trayectoria ejemplar en el teatro, la ópera, la zarzuela y el cine. Mención Especial Internacional AAPEE: Critical Costume, por su labor educativa e investigadora sobre el vestuario como disciplina cultural e histórica.

Bajo el lema El vestuario como herramienta para el intérprete, la ceremonia se convirtió en una celebración del arte de narrar a través de la moda. Cristina Rodríguez lo resumió así: "Esta noche ha sido un acto de amor hacia el vestuario y quienes lo hacen posible. Hemos reivindicado que el vestuario no solo viste, sino que emociona, transforma y da vida a los personajes".

El encuentro reunió a figuras destacadas como Ágatha Ruiz de la Prada, Tristán Ramírez, Alexandra Masangkay, Marta Belmonte, Edith Martínez Val, Koldo Olabarri, Ibrahim Al-Shami, Ana Rayo, Cecilia Gessa, Cedid Mugisha, Cristina Medina, Lamine Thior, Alberto Olmo, Paula Prendes y Nora Hernández, entre otros muchos representantes de la cultura y el espectáculo.

La celebración se completó con la exposición Pedro Moreno. El arte del vestuario en el hotel One Shot, un homenaje al maestro recientemente distinguido con el Premio de Honor. Además, la jornada incluyó una serie de encuentros profesionales sobre el papel del vestuario como herramienta expresiva y emocional, entre ellos el coloquio Miradas sobre el arte de vestir el cine europeo, celebrado en la Academia de Cine con la participación de Jenny Beavan y los nominados internacionales.