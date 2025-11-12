Cine gratis en este municipio a 30 minutos de Madrid: solo disponible durante estos días

Madrid abre el mes de noviembre con una enorme cantidad de planes en su agenda. Gastronomía, cultura y música se dan la mano para ofrecer a todos aquellos que pasen por la capital una experiencia única. Ya seas de los que prefiere escaparse del bullicio de la capital o de los que precisamente quiere mezclarse con la gente, la Comunidad ofrece un plan para ti .

Especialmente para el primer grupo de gente, emerge una iniciativa que es perfecta para los amantes del cine. Transcurre en el entorno de Alcalá de Henares, un municipio conocido por la historia y cultura de sus emplazamientos.

Y es que el vínculo de Alcalá con estos dos aspectos puede entenderse desde muchos puntos de vista: el de la literatura –por Miguel de Cervantes–, el del teatro –por su Corral de Comedias– y, sin duda, también el del séptimo arte.

El municipio ha querido dejar más clara que nunca esta última relación con la celebración de ALCINE, el Festival de Cine de la Comunidad de Madrid y Alcalá de Henares. Este año, se celebrará hasta el 16 de noviembre bajo el lema 'Ante la oscuridad, cine brillante, duro, delirante, afilado…' y ya cuenta con una cuidada y amplia selección de proyecciones de cortos y largometrajes que se pueden ver prácticamente gratis.

¿Qué es ALCINE Alcalá de Henares?

El festival ALCINE lleva décadas formando parte del tejido cultural y cinematográfico de la ciudad: se considera que su origen se remonta a los años setenta del siglo pasado, consolidándose en la década siguiente y alcanzando una notoriedad muy importante en los 90, cuando el corto vivió una época dorada en nuestro país.

Como prueba, algunos de los nombres de directores y directoras que presentaron sus trabajos al festival son J. A. Bayona, Álex de la Iglesia, Icíar Bollaín, Paco Plaza o Jaume Balagueró, entre muchos otros.

Mucho más que cine: actividades de ALCINE 2025

Entre corto y corto, ALCINE también prepara más actividades. Por ejemplo, las charlas serán grandes protagonistas del festival, pero tampoco faltarán las sesiones continuas gratuitas o los conciertos como el de la Orquesta Ciudad de Alcalá. La mayoría de las actividades se pueden disfrutar sin coste pero, en el caso de los conciertos, se deberá pagar la entrada.

Tanto la información sobre las entradas, como el programa completo de la edición 54 de ALCINE, las sedes donde se celebra cada actividad y qué se requiere para asistir a cada una de ellas se pueden consultar aquí.