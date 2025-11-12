El chotis, la "polca alemana" que llegó a Madrid en 1850 y cumple 175 años: "Hay que defenderla, independientemente del signo político"

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha rendido homenaje este miércoles al chotis, el baile más representativo de la capital, con motivo de su 175 aniversario. El acto, celebrado en el emblemático Museo de San Isidro Los Orígenes de Madrid, reunió a los miembros de la Federación de Grupos Tradicionales Madrileños, quienes entregaron al regidor una placa conmemorativa en reconocimiento a la labor del Ayuntamiento en la preservación del folclore castizo.

“175 años son muchos. De esta forma damos más visibilidad al chotis, lo más importante para nosotros. Queremos que la gente se vista de chulapo y chulapa y baile como nosotros. La celebración oficial es el día 3 de noviembre, pero como él no pudo asistir, nos ha convocado para la entrega de la placa este miércoles, 12 de noviembre. Hemos bailado chotis con él. Ha sido un momento entrañable”, señala Federico Gómez, presidente de la Federación de Grupos Tradicionales Madrileños a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA.

José Luis Martínez-Almeida, durante la celebración del 175 aniversario de la llegada del chotis a Madrid. / Alberto Ortega - Europa Press

Acompañado por la delegada de Cultura, Turismo y Deporte, Marta Rivera, y el concejal del distrito Centro, Carlos Segura, Almeida agradeció el trabajo de las asociaciones que mantienen viva la identidad madrileña. “Sois los guardianes y depositarios de nuestras tradiciones, los que mantenéis viva la llama para que las generaciones futuras puedan seguir bailando el chotis”, destacó el alcalde durante su intervención.

El baile llegó a la capital en 1850, presentado como una “polca alemana” durante una recepción en el Palacio Real, presidida por la reina Isabel II. La monarca fue la primera en bailarlo, y pronto la danza se popularizó entre la alta sociedad madrileña, extendiéndose con rapidez a los barrios y verbenas populares. Con el paso de los años, el chotis se consolidó como símbolo de identidad madrileña, inseparable de las fiestas de la ciudad.

Guardianes de la tradición

“El chotis está en auge. Cuando son las fiestas de los barrios, los jóvenes se preocupan por aprenderlo, pero en las discotecas sólo acaban bailando reggaetón y se les olvida. A menos que tengan mucha ilusión por este baile, no le prestan atención. Igual que el oso y el madroño, forma parte de la identidad madrileña. Es cultura, como la jota y la sevillana en otras comunidades, y la cultura hay que defenderla, independientemente del signo político que esté en los ayuntamientos. Tenemos que defender lo nuestro para que las generaciones posteriores lo conozcan”, añade Gómez.

La Federación de Grupos Tradicionales Madrileños está integrada por asociaciones que velan por la conservación y difusión de las tradiciones populares y participa activamente en las principales festividades de la capital. / Alberto Ortega

La Federación de Grupos Tradicionales Madrileños, organizadora del homenaje, está integrada por diversas asociaciones que promueven la conservación y difusión de las tradiciones populares. Su participación es habitual en las principales celebraciones de la capital, como las fiestas de San Isidro, La Paloma, San Cayetano y San Lorenzo, donde los trajes castizos, la música y el baile protagonizan las calles y plazas madrileñas.

Más allá de su faceta artística, estas agrupaciones colaboran también en costumbres populares, como el tradicional reparto de limonada durante las verbenas, contribuyendo a preservar el carácter festivo y comunitario que define a Madrid.