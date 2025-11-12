Un banquete de oro líquido en Madrid: sabor, historia y maridaje en tres copas

Madrid se sienta a la mesa del aceite. Los días 13 y 14 de noviembre, el restaurante Playing Solo (C/ de Manuela Malasaña, 33) acoge un menú único diseñado por el chef Luis Caballero para descubrir plato a plato la personalidad de 1490, la firma cordobesa que ha convertido el AOVE en objeto de deseo. La propuesta —85 euros por persona— reúne cinco pases con postre y tres copas de maridaje para descubrir, sin atajos, la última campaña de la casa: un recorrido del olivar a la mesa.

Nuevo menú de Luis Caballero chef del restaurante madrileño Playing Solo. / EPE

El aceite que se vive, no solo se consume

La cita llega con un estreno que marca calendario: 1490 lanza su virgen extra sin filtrar de primera prensada, un aceite fresco y limitado obtenido en pocas horas a partir de las primeras aceitunas de la temporada. Es un zumo verde intenso, aromático y con carácter, que la marca presenta en edición numerada, 14.900 botellas, y que protagoniza el menú de Playing Solo, integrándose de forma distinta en cada pase: en crudo, templado, en salsas que respetan su electricidad vegetal o como hilo conductor de fondos y texturas. "No buscamos vender una botella una vez; buscamos acompañar al cliente toda la vida y hacer de cada campaña una experiencia única", resume José Miguel Sánchez de Puerta, cofundador de 1490. Esa filosofía late en la propuesta madrileña: técnica al servicio del producto y un relato que une tierra, tiempo y autenticidad.

Córdoba en el plato: la cocina de Luis Caballero

Caballero firma un menú hilado con precisión para realzar los matices frutados y frescos del AOVE —con variedades como Hojiblanca, Picual y Pajarero— en elaboraciones donde el aceite brilla especialmente en crudo y con producto de temporada. El recorrido marida el aceite con sabores de sake katsu, cigala, primeras aceitunas, ajo blanco, lentejas y foie gras, y una carillera en hojaldre; broche final, un postre de crema bávara con corteza de olivo. El resultado se refleja en bocados limpios, elegantes y persistentes que dialogan con un maridaje en tres copas, pensado para acompañar tanto el perfil verde del sin filtrar como la profundidad de las frascas permanentes de 1490.

Desembarco en la capital y nuevos escenarios

El aterrizaje de 1490 en Madrid llegó de la mano de Innovation Ventures, con córners gourmet y un showroom junto a IFEMA, paso previo a su expansión por hoteles, restaurantes y enclaves exclusivos donde cada frasca "se puede encontrar en algunos Michelin", explica su cofundador a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA. Este menú efímero en Playing Solo es, en la práctica, su carta de presentación: cocina de autor para degustar el oro líquido de Córdoba en clave contemporánea.