La nadadora Iris Tió y el equipo femenino de relevos de atletismo 4x400, premiadas en la III Gala Campeonas

El Ayuntamiento de Madrid celebró anoche la III Gala Campeonas, que reconoce la trayectoria de las deportistas y el compromiso de entidades que trabajan por la igualdad y la visibilidad de la mujer en el deporte, y que este año ha reconocido a la nadadora Iris Tió y el equipo de relevos de atletismo 4x400, entre otras.

La concejala delegada de Deporte, Sonia Cea, presidió esta cita, celebrada en el auditorio del Centro de Cultura Conde Duque, que contó con la actuación musical de Natalia y entregó galardones en nueve categorías para premiar "el esfuerzo, la constancia y la excelencia", recoge el Consistorio en un comunicado.

El equipo de relevos de atletismo 4x400 ha recibido el reconocimiento al éxito deportivo en la temporada 2024-25 en la categoría de Deporte de equipo por la histórica victoria de las atletas Paula Sevilla, Eva Santidrián, Daniela Fra y Blanca Hervás, que se proclamaron campeonas del mundo.

En la categoría de Éxito deportivo en la temporada 2024-25 (deporte individual), la nadadora Iris Tió ha sido distinguida por convertirse en la primera española campeona del mundo en solo libre de natación artística, un logro que marca un hito en la historia de esta disciplina.

El premio al Impulso de la mujer en el deporte ha recaído en la Asociación Rutinoterapia, por su labor en la mejora del bienestar de mujeres con cáncer de mama a través de la práctica de la modalidad de piragüismo dragon boat o barco dragón.

Por su parte, la Fundación También, centrada en deporte y ocio adaptado, ha sido reconocida como Entidad comprometida con la inclusión, gracias a sus más de 25 años dedicados a promover el deporte inclusivo y la igualdad de oportunidades.

En cuanto a la Trayectoria deportiva, la galardonada ha sido Elisa Aguilar, exjugadora de baloncesto y actual presidenta de la Federación Española de Baloncesto, cuya carrera y liderazgo han sido fundamentales para el desarrollo del baloncesto femenino en nuestro país.

El premio a la Joven promesa ha sido para Mónica Martínez de Rituerto, judoca del Club Judo Sotillo, que ha logrado la medalla de bronce en el Campeonato del Mundo Cadete, confirmando su proyección internacional.

También se ha rendido homenaje a Pilar Landeira, primera mujer en arbitrar en la máxima categoría del baloncesto español, con el reconocimiento a Toda una vida dedicada al deporte.

Hortensia Durán ha sido distinguida con el reconocimiento a la Constancia en la práctica deportiva. A sus 73 años, esta karateca continúa compitiendo y cosechando éxitos encima del tatami.

Como broche final, se ha reconocido la trayectoria de la presentadora y periodista Susana Guasch, quien ha recibido el premio a la Difusión de la mujer en el deporte.