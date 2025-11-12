Denunciado un menor en Leganés por capturar 27 jilgueros para luego venderlos en plena crisis de la gripe aviar

El cuerpo de Agentes Forestales de la Comunidad de Madrid han interceptado y recuperado un total de 27 pájaros jilgueros que habían sido capturados ilegalmente y que iban a ser puestos a la venta de manera fraudulenta en el municipio madrileño de Leganés por un menor de edad, al que se acusa de una posible infracción medioambiental.

Los agentes detectaron un posible caso de compraventa de especies silvestres protegidas, en plena crisis por la gripe aviar en España y que ha llevado medidas restrictivas a 16 municipios madrileños, y organizaron un dispositivo con varias patrullas, incluida una unidad de paisano. Los agentes encubiertos contactaron con el vendedor para sorprenderlo in fraganti cuando intentaba realizar la transacción.

En el momento en que el joven sacó las aves para venderlas, los agentes lo identificaron y decomisaron los 27 jilgueros, además de interponer la correspondiente denuncia. El operativo incluyó el perímetro de seguridad de la zona para evitar la huida del sospechoso.

El menor se enfrenta ahora a una infracción medioambiental que, según la normativa vigente, puede conllevar sanciones de "varios centenares o miles de euros", según ha explicado el jefe operativo del cuerpo, Miguel Higueras. Fuentes jurídicas recuerdan que el Código Penal contempla penas de prisión de seis meses a dos años o multa de ocho a veinticuatro meses a quien trafique con especies protegidas de fauna silvestre. Además, el propio Ministerio para la Transición Ecológica cuenta con un formulario que permitdenunciae denunciar la sospecha de este tipo de delitos y el comercio ilegal con cualquier tipo de fauna silvestre.

Las 27 aves incautadas fueron trasladadas al Centro de Recuperación de Animales Silvestres (CRAS) de la Comunidad de Madrid, donde serán evaluadas antes de ser devueltas a su hábitat natural. "Los jilgueros tienen que volver al medio ambiente, a la naturaleza, no estar en jaulas", ha subrayado el jefe operativo de los agentes forestales.